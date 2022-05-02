"Щоб народ не о*уєвав": як росіяни маскують величезні втрати в Україні
Трупи загиблих росіян на війні в Україні відправляють до РФ невеликими партіями, а також у нічний час. Все це робиться, щоб приховати величезні втрати загарбників і, так би мовити, не шокувати пересічних громадян країни-агресора.
Про це свідчить телефонна розмова окупантів, перехоплена СБУ.
Розмова двох загарбників записана в Запорізькій області.
Один з чоловіків каже, що "тіло Макіївича" він вже давно відправив, інший же йому нагадує, що дружина загиблого сильно хвилюється, адже труп в дорозі вже шість днів.
"Їх маленькими пачками везуть, щоб народ не ох*євав. І вночі", - розповідає товаришеві загарбник.
За словами росіянина, з усього складу його роти (це близько 100 осіб) в живих залишилося всього 20-22 людини. Ще дев'ять - відмовилися продовжувати війну і написали заяву про відмову.
Скільки солдатів РФ загинуло у війні за останній час
За даними Генштабу ЗСУ, в Україні загинуло вже 23 800 російських військових, тільки за минулу добу ЗСУ ліквідували 300 окупантів.
З початку війни втрати росіян склали:
- особового складу - близько 23800 (+300),
- танків - 1048 (+22) од,
- бойових броньованих машин-2 519 (+48) од,
- артилерійських систем-459 (+8) Од,
- РСЗВ - 152 (+1) од,
- засоби ППО-80 (+0) од,
- літаків – 194 (+2) од,
- вертольотів - 155 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн-1 824 (+28) од,
- Кораблі / катери-8 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 271 (+26) од,
- спеціальна техніка - 38 (+6) од,
- крилаті ракети-84 (+0) од.
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Як ми раніше писали, росіяни колонами крадуть українську сільгосптехніку.
Також повідомлялося, що зголоднілі окупанти озброїлися палицями і пішли по дворах красти курей.