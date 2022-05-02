"Щоб народ не о*уєвав": як росіяни маскують величезні втрати в Україні

Трупи загиблих росіян на війні в Україні відправляють до РФ невеликими партіями, а також у нічний час. Все це робиться, щоб приховати величезні втрати загарбників і, так би мовити, не шокувати пересічних громадян країни-агресора.

Розмова двох загарбників записана в Запорізькій області.

Один з чоловіків каже, що "тіло Макіївича" він вже давно відправив, інший же йому нагадує, що дружина загиблого сильно хвилюється, адже труп в дорозі вже шість днів.

"Їх маленькими пачками везуть, щоб народ не ох*євав. І вночі", - розповідає товаришеві загарбник.

За словами росіянина, з усього складу його роти (це близько 100 осіб) в живих залишилося всього 20-22 людини. Ще дев'ять - відмовилися продовжувати війну і написали заяву про відмову.

Скільки солдатів РФ загинуло у війні за останній час

За даними Генштабу ЗСУ, в Україні загинуло вже 23 800 російських військових, тільки за минулу добу ЗСУ ліквідували 300 окупантів.

З початку війни втрати росіян склали: