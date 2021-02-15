RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

"Щоб ви здохли": проректор харківського ВНЗ втрапив у грандіозний скандал

Автор: Анна Шиканова

Проректор державного університету харчування та торгівлі в місті Харкові Віталій Бахтояров втрапив у грандіозний скандал через свого коментаря в Facebook. У ВНЗ стверджують, що сторінку Бахтоярова зламали.

Коментар проректора з'явився на Facebook під публікацією про необхідність перейменування школи в Харкові, яка носить ім'я маршала Жукова. Деталі скандалу повідомили ТСН.

Популярні новини
Синоптики розповіли, коли в Україну повернеться тепла зима 14 лютого 2021
Молоко може нашкодити здоров'ю: медики знайшли ще одне підтвердження 13 лютого 2021
Квашена капуста може бути дуже небезпечною: дієтологи повідомили, кому її не можна їсти 11 лютого 2021
Українські блогери застрягли на засніженій дорозі під Тернополем: служба порятунку відмовилася допомагати 13 лютого 2021
Лікар назвав кращий захист від коронавірусу: ефективніше, ніж звичайні маски 11 лютого 2021
Концерти‌ ‌2021‌ ‌року,‌ ‌на‌ ‌які‌ ‌ми‌ ‌особливо‌ ‌чекаємо‌: Hurts, Jay-Jay Johanson та інші 11 лютого 2021
Весни в Україні нормальної не буде, а тепло прийде тільки в травні: новий прогноз 11 лютого 2021
Найсильніша магнітна буря накриє Землю в лютому: фахівці назвали дату 13 лютого 2021
Сніговий колапс у Львові: місто продовжує засипати снігом п'ятий день (фото) 11 лютого 2021
У Лукашенко знайшли десяток секретних резиденцій: фото особняків 14 лютого 2021

"Щоб ви здохли, бандерлоги д*вбані! Маршала Перемоги відтісняєте, сволочі! Самі чого досягли? Чим ви займаєтеся в житті?", - було зазначено під публікацією з аккаунта Віталія Бахтоярова.

Скріншот

Коментар дуже швидко був видалений зі сторінки публікації, але зробити скріншот встигли активісти, які були в замішанні від слів проректора.

А ось в університеті впевнені, що Бахтояров не має відношення до даної публікації і йому просто зламали сторінку. Ректор університету Олександр Черевко розповів, що зараз йде розгляд у даній ситуації й він заперечує, що його співробітник здатний на такі висловлювання.

"У своїй пояснювальній записці, яку написав мені проректор з адміністративно-господарської частини Віталій Бахтояров, він ніяких висловлювань не викладав зі своєї сторінки. Його сторінку зламали й від його імені розмістили ці наклепницькі заяви. Ми заявили про це в СБУ, СБУ вже з ним розмовляла, він написав пояснювальні записки. Проректор завжди стояв на позиції державницької, я це можу підтвердити, я ніколи від нього не чув жодних висловлювань проти державної влади, проти України або у підтримку Росії. Він сказав, що все, що було на його сторінці він видалив", - пояснив Черевко.

Він зазначив, що вимагає від співробітників університету уважно стежити за своїми сторінками в соціальних мережах.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Національному педагогічному університеті імені Драгоманова виявили професора, яка ненавидить Україну.

А також ми писали про те, що у Дніпрі зацькували вчительку за любов до української мови.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України скандалпреподаватели
Читайте також
Росія заснувала Одесу: на скандальний підручник з історії поскаржились в СБУ
На мові Терешкової і Будди: про що зараз пише скандальна педагог Більченко
Прогноз погоди