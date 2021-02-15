"Щоб ви здохли": проректор харківського ВНЗ втрапив у грандіозний скандал

"Щоб ви здохли, бандерлоги д*вбані! Маршала Перемоги відтісняєте, сволочі! Самі чого досягли? Чим ви займаєтеся в житті?", - було зазначено під публікацією з аккаунта Віталія Бахтоярова.

Скріншот

Коментар дуже швидко був видалений зі сторінки публікації, але зробити скріншот встигли активісти, які були в замішанні від слів проректора.

А ось в університеті впевнені, що Бахтояров не має відношення до даної публікації і йому просто зламали сторінку. Ректор університету Олександр Черевко розповів, що зараз йде розгляд у даній ситуації й він заперечує, що його співробітник здатний на такі висловлювання.

"У своїй пояснювальній записці, яку написав мені проректор з адміністративно-господарської частини Віталій Бахтояров, він ніяких висловлювань не викладав зі своєї сторінки. Його сторінку зламали й від його імені розмістили ці наклепницькі заяви. Ми заявили про це в СБУ, СБУ вже з ним розмовляла, він написав пояснювальні записки. Проректор завжди стояв на позиції державницької, я це можу підтвердити, я ніколи від нього не чув жодних висловлювань проти державної влади, проти України або у підтримку Росії. Він сказав, що все, що було на його сторінці він видалив", - пояснив Черевко.

Він зазначив, що вимагає від співробітників університету уважно стежити за своїми сторінками в соціальних мережах.