"Что вы хотите?" На киевском базаре включают российские песни и цинично насмехаются над людьми

Детали скандала на Bon Bazar

Жительница Киева Любовь Бойко была шокирована тем, что в мясном павильоне рынка на Лыбидской на второй год войны с РФ раздаются российские песни.

Женщина сделала замечание, но в ответ получила наглую насмешку и обиды. Более того, администратор павильона с презрением взглянул в глаза украинки.

"Слов не хватило, просто шла и плакала. Обращаюсь к управляющему "Бон базар" на метро Лыбидская. Как вам там живется? Для вас война кончилась, или у вас ее и не было? Сегодня обратилась в администрацию с просьбой выключить российские песни, которые включили очень громко в мясном отделе, на что мужчина, глядя свысока и так пренебрежительно с сарказмом ответил: "Что вы хотите?" Щас пойду и убью их". На мое замечание он еще три раза сказал, что убьет их, с презрением глядя мне в глаза", - рассказала киевлянка.

По словам женщины, работниц павильона тоже совершенно не смущала музыка врага в разгар войны.

В мясном павильоне базара в Киеве раздается российская музыка (фото: Любовь Бойко)

Запрет российской музыки в Киеве

Напомним, что 14 июля 2023 Киевский городской совет запретил публичное использование русскоязычного контента в столице.

В комментариях люди посоветовали женщине вызвать полицию или написать жалобу о нарушении Закона Уполномоченному по защите украинского языка.