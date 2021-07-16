НП під Тернополем: під час пожежі загинула 2-річна дівчинка, поки дорослі дивилися телевізор

Трагедія сталася в селі Нова Могильниця вчора ближче до вечора.

На місці НП працювали пожежники, слідчі Головного управління Нацполіції, експерти та криміналісти.

У приміщенні, де сталося загоряння, правоохоронці виявили під ліжком бездиханне тіло дівчинки.

Імовірно, під час пожежі маленька дитина злякалася і сховалася туди від вогню.

Приміщення, в якому трапилася трагедія, раніше використовувалося як курник, але багатодітна сім'я - уродженці Закарпатської області - облаштувала там житлову кімнату і провела туди світло.

За попередньою інформацією, на момент нещастя старші діти пішли на річку, четверо дорослих у будинку в той час дивилися телевізор, а маленькі грали у дворі.

"У якийсь момент батьки почули звуки, схожі на вибух. Коли вийшли, то побачили, що горить будівля", - розповіли правоохоронці.

Під Тернополем під час пожежі загинула 2-річна дівчинка (фото: tp.npu.gov.ua)

Точну причину загоряння встановлять після проведення необхідної експертизи. Наразі вирішується питання про внесення даного факту до ЄРДР за статтею 115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок".

Поліція Тернопільської області розслідує причини та обставини пожежі, при якій загинула дитина (фото: tp.npu.gov.ua)