НП в Ocean Plaza у Києві: люди бігли через кип'яток і вибивали скло (відео)

У Києві затопило ТРЦ Осеап Plaza на Либідській. НП сталася через прорив труби з гарячою водою на вулиці Антоновича, 176, поруч з торговим центром. Всього постраждало дев'ять осіб, які перебували в будівлі ТРЦ, а також у маршрутці поруч з ним - вона провалилася під асфальт.

З'явилося відео, як люди з криками болю біжать із застряглого маршрутного таксі через окріп. Деякі відвідувачі, заблоковані в ТРЦ, намагалися вибити скло, щоб вибратися з пастки.

У Києві затопило Ocean Plaza (фото: facebook.com/Олександр Смирнов)

НП сталася в понеділок, 13-го січня, близько 19:00. У КМДА вже назвали причину - знос трубопроводу, прокладеного ще в 1978 році. Крім того, чиновники запевнили, що мешканці сусідніх будинків не залишаться без гарячого водопостачання.

Рятувальники евакуювали працівників і відвідувачів торговельно-розважального центру, а також чотирьох пасажирів застряглої в асфальті маршрутки і трьох людей з тролейбуса, що стояв поруч.

На опублікованому відео можна помітити паніку, яка творилася в цей вечір поруч з Осеап Plaza. Звідусіль чути виття сирен, кадри нагадують голлівудський фільм-катастрофу.

У Києві прорвало трубу біля Ocean Plaza (відео: facebook.com/Світлана Мащенко)

Одна з відвідувачок ТЦ розповіла в соцмережах, що вона "мала всі шанси зваритися в окропі в ліфті". За словами Олени Сердюк-Слушаєнко, охоронець виносив на руках дівчину-продавця з взуттєвого магазину, а вона в цей момент кричала від болю.

У Києві затопило Ocean Plaza (скрін: facebook.com/elena.serdyuksluschaenko)

На ще одному відео можна помітити, як хлопець у паніці намагається вибити вогнегасником скло в Осеап Plaza, щоб вибратися з пастки.

У Києві прорвало трубу біля Ocean Plaza (відео: facebook.com)

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