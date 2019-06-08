НП у метро Києва: пасажири влаштували криваву різанину (відео)

У метро Києва сталася кривава різанина (фото: РБК-Україна)

Бійка у київському метро закінчилася ножовими пораненнями

У метро Києва 7 червня близько 23:00 пасажири влаштували криваву різанину, внаслідок якої постраждала людина. Про шокуючий інцидент повідомив Інформатор з місця події.

Товариш потерпілого повідомив, що вони з ще одним хлопцем йшли по Хрещатику, як раптом з ними почала конфліктувати інша група через те, що вони слухали музику.

Конфлікт швидко переріс у бійку, і коли у одного з нападників в руках опинився ніж, хлопці побігли до станції метро. Однак зловмисника це не зупинило. Порушник наздогнав та вдарив ножем у руку потерпілому.

НП в метро Києва (фото: informator.ua)

Поліцейські і швидка допомога прибули вчасно, тому конфлікт не розгорівся до глобальних масштабів. Медики надали потерпілому першу допомогу і відвезли до лікарні. На даний момент з'ясовуються деталі події.

В метро Києва сталася кривава різанина (відео: facebook.com/kiev.informator)

Нагадаємо, що під Львовом чоловік зайшов в кабінет стоматолога і завдав ножові поранення лікарю. В результаті нападу у стоматолога перерізані вени.

Ми писали, що студент влаштував різанину в житомирському гуртожитку. Конфлікт виник між двома хлопцями на загальній кухні, де вони готували їжу. Після словесної перепалки один з хлопців схопив ніж і завдав опоненту кілька поранень.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві таксист з ножем накинувся на поліцейського. При цьому чоловік був у неадекватному стані. Інцидент стався на Лісовому масиві вночі.