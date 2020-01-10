НП в метро Києва: неадекват намагався влаштувати поножовщину (відео)

У Київському метрополітені бійка ледь не закінчилася різаниною
У метро Києва у п'ятницю, 10 січня, сталася надзвичайна подія. Близько 14:20 на станції "Палац Спорту" словесна перепалка між двома чоловіками переросла у бійку, яка могла закінчитися різаниною. Відео в мережі Facebook опублікував ресурс Київ Оперативний.
Повідомляється, що під час кулачної бійки один з учасників конфлікту вирішив, що "заточка" - більш переконливий аргумент.
На щастя, в бійку вчасно втрутилися інші пасажири, які "скрутили" неадеквата з холодною зброєю. Пізніше прибула і поліція метрополітену, яка надягла на чоловіка наручники.
В метро Києва пасажири затримали чоловіка з ножем (відео: facebook.com/KyivOperativ)
Користувачі мережі у коментарях пишуть, що по вулицях Києва стало небезпечно ходити, дякуючи пасажирам за своєчасне втручання.
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