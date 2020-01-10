ru
ua

НП в метро Києва: неадекват намагався влаштувати поножовщину (відео)

Новини » Події   

У Київському метрополітені бійка ледь не закінчилася різаниною

У метро Києва у п'ятницю, 10 січня, сталася надзвичайна подія. Близько 14:20 на станції "Палац Спорту" словесна перепалка між двома чоловіками переросла у бійку, яка могла закінчитися різаниною. Відео в мережі Facebook опублікував ресурс Київ Оперативний.

Повідомляється, що під час кулачної бійки один з учасників конфлікту вирішив, що "заточка" - більш переконливий аргумент.

На щастя, в бійку вчасно втрутилися інші пасажири, які "скрутили" неадеквата з холодною зброєю. Пізніше прибула і поліція метрополітену, яка надягла на чоловіка наручники.

В метро Києва пасажири затримали чоловіка з ножем (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі мережі у коментарях пишуть, що по вулицях Києва стало небезпечно ходити, дякуючи пасажирам за своєчасне втручання.

  • Хто знає, де можна купити гвинтівку, бо стрьомно ходити вже взагалі?
  • Палець можна сміливо ламати.
  • Добре, що ще є хлопці, які можуть втрутитися і перешкодити загрозі життю.
  • І додому, в тюрму!

З'явилися моторошні фото з метро Києва: діється апокаліпсис

Скрін коментарів

З'явилися фото загиблих в Ірані українців: любили небо і пишалися роботою Ніяких поборів: у пологових будинках України заборонять брати гроші з породіль
Читати всі новини