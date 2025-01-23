"Четкий паца", который служит в ВСУ, прокомментировал фейк о своей "смерти"

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью военнослужащего для проекта "Дивись" .

Два года назад пользователи сети распространили фейковую новость, в которой заявили о смерти Мартынова.

Накануне их позиция была обстреляна танком. Несмотря на сложную ситуацию и опасность, все уцелели.

"Мы были шокированы. В канун как раз танчик дважды обстрелял нашу позицию, меня еще и поставили главным группы. Короче, это был пиз**ц! Но повезло, чуваки как раз все были в норах", - поделился герой мема "чоткий паца".

Иван Мартынов (скриншот)

Позже, когда Иван вышел с посадки, его товарищи в шутку сообщили, что в соцсетях распространили новость о его гибели.

Мартынов удивленно ответил, что они сами его встречали и прикрывали, когда он заходил в посадку.

"Только личные вещи, оружие немного посекло. А потом мы выходим из посадки и чуваки говорят: "Тю, а мы в соцсетях уже прочитали, что тебя "задвохсотили". Говорю: "Здрасте! Ничего, что ты меня встречал? Вы прикрывали мою группу, когда мы заходили в посадку". А он говорит: "Действительно, но ты почитай". Писали, что погиб чоткий паца, но там Эдуард был, а я же Ванек", - рассказал Иван.

Он признался, что ложная информация даже вызвала у него определенное удовольствие. Однако она дошла до его семьи, которая серьезно напугалась.

Что известно об Иване Мартынове

В 2014 году Иван стал популярным благодаря фразе "это реально мерзость". Его комментарий о курсе доллара и росте цен на проезд в маршрутках, записанный на улицах Ровно, мгновенно распространился по сети.

Видео стало вирусным, а его высказывание - настоящим мемом. Тогда имя юноши оставалось неизвестным, поэтому его прозвали "Четким пацой из Ривне".

Молодой человек с 2016 года служит в Вооруженных силах Украины. До этого он был активным участником Революции Достоинства, где вступал в столкновения с "беркутовцами". После завершения Евромайдана Иван вернулся в родной Ривне, где занялся волонтерской деятельностью.

Позже он решил пройти обучение как боевой парамедик, а затем отправился с побратимами в Авдеевку. Первый боевой опыт получил под Соледаром. Сейчас Иван служит на передовой старшим стрелком и парамедиком.