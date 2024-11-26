Четыре симптома рака с которыми немедленно требуется к врачу

Что нужно знать о признаках рака

Ученые из США определили важнейшие симптомы рака кишечника, также известного как колоректальный рак, о которых следует знать. Некоторые из них могут появиться за два года до установления диагноза.

К ним относятся

боль в животе

ректальное кровотечение

диарея

железодефицит

анемия

По словам врачей, каждый симптом указывает на повышенный риск у пациентов до 50 лет.

Эксперты предупреждают молодежь о том, что рак кишечника "это не просто болезнь, которая поражает пожилых людей"

"Колоректальный рак - это не просто заболевание, которое поражает пожилых людей. Мы стремимся, чтобы молодые люди знали об этих потенциально очень выразительных признаках и симптомах и реагировали на них, особенно потому, что люди в возрасте до 50 лет считаются больными и не проходят рутинный скрининг колоректального рака", - сказал один из ученых врач Цао.

Также очень важно распространять осведомленность среди врачей первичной медицинской помощи, гастроэнтерологов и врачей неотложной медицинской помощи. На сегодняшний день многие колоректальные раки с ранним началом выявляют в отделениях неотложной помощи, и диагностика этого рака часто является значительной задержкой.

Врач Цао сказал, что два симптома - ректальное кровотечение и железодефицитная анемия, состояние крови, вызывающая усталость и бледность кожи, означают, что пациенты должны немедленно обратиться к своему врачу и пройти эндоскопию.

По данным ученых, у людей, родившихся в 1990 году, вдвое больше риск рака толстой кишки и в четыре раза рака прямой кишки, чем у людей, родившихся в 1950 году.