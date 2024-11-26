Четыре симптома рака с которыми немедленно требуется к врачу
Ученые предупреждают людей обратить внимание на четыре ключевых симптома смертельной болезни, поскольку количество случаев заболевания среди молодых людей растет. По мнению экспертов, вам следует как можно скорее обратиться к врачу, если вы заметили любой из этих признаков, даже если вы молоды и по внешнему виду здоровы.
Какие признаки смертельной болезни не следует игнорировать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Mirror.
Что нужно знать о признаках рака
Ученые из США определили важнейшие симптомы рака кишечника, также известного как колоректальный рак, о которых следует знать. Некоторые из них могут появиться за два года до установления диагноза.
К ним относятся
- боль в животе
- ректальное кровотечение
- диарея
- железодефицит
- анемия
По словам врачей, каждый симптом указывает на повышенный риск у пациентов до 50 лет.
Эксперты предупреждают молодежь о том, что рак кишечника "это не просто болезнь, которая поражает пожилых людей"
"Колоректальный рак - это не просто заболевание, которое поражает пожилых людей. Мы стремимся, чтобы молодые люди знали об этих потенциально очень выразительных признаках и симптомах и реагировали на них, особенно потому, что люди в возрасте до 50 лет считаются больными и не проходят рутинный скрининг колоректального рака", - сказал один из ученых врач Цао.
Также очень важно распространять осведомленность среди врачей первичной медицинской помощи, гастроэнтерологов и врачей неотложной медицинской помощи. На сегодняшний день многие колоректальные раки с ранним началом выявляют в отделениях неотложной помощи, и диагностика этого рака часто является значительной задержкой.
Врач Цао сказал, что два симптома - ректальное кровотечение и железодефицитная анемия, состояние крови, вызывающая усталость и бледность кожи, означают, что пациенты должны немедленно обратиться к своему врачу и пройти эндоскопию.
По данным ученых, у людей, родившихся в 1990 году, вдвое больше риск рака толстой кишки и в четыре раза рака прямой кишки, чем у людей, родившихся в 1950 году.
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