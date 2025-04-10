Четыре продукта, которые обязательно нужно есть при похудении: проверьте свой рацион

Что обязательно ешь при похудении

Белковые продукты

По словам эксперта, к этой категории относятся рыба, мясо и птица. Важно выбирать эти продукты с низким процентом жирности.

В них немного калорий, максимум белка, а они прекрасно влияют на сытость. Также норма белка очень важна во время похудения, чтобы вы не теряли мышцы.

Картофель

В идеале он должен быть вареный или запеченный в кожуре и охлажденный. К тому же картофель прекрасно насыщает организм и помогает избежать переедания.

Фрукты и овощи

Любые овощи, зелень, листовые салаты и фрукты также обязательно должны быть в рационе при похудении.

"Большой объем означает сытость. В них мало калорий, есть клетчатка, которая полезна для желудочно-кишечного тракта", - добавил нутрициолог.

Вкусняшки

Также Попко советует не забывать о вкусностях. Они должны составлять 20% вашего рациона, чтобы "вам было вкусно и не было срывов".

Каких продуктов избегать

Чтобы эффективно похудеть, стоит избегать (или минимизировать) такие продукты: