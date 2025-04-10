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Четыре продукта, которые обязательно нужно есть при похудении: проверьте свой рацион

Четверг 10 апреля 2025 10:45
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Четыре продукта, которые обязательно нужно есть при похудении: проверьте свой рацион Что обязательно нужно есть при похудении (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Юрий Попко

Похудение - это не только об отказе от еды, но и о правильном выборе пищи. Названы продукты, которые обязательно должны быть в рационе каждого, кто хочет избавиться от лишних килограммов без вреда для здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instgaram-страницу нутрициолога и тренера Юрия Попка.

Что обязательно ешь при похудении

Белковые продукты

По словам эксперта, к этой категории относятся рыба, мясо и птица. Важно выбирать эти продукты с низким процентом жирности.

В них немного калорий, максимум белка, а они прекрасно влияют на сытость. Также норма белка очень важна во время похудения, чтобы вы не теряли мышцы.

Картофель

В идеале он должен быть вареный или запеченный в кожуре и охлажденный. К тому же картофель прекрасно насыщает организм и помогает избежать переедания.

Фрукты и овощи

Любые овощи, зелень, листовые салаты и фрукты также обязательно должны быть в рационе при похудении.

"Большой объем означает сытость. В них мало калорий, есть клетчатка, которая полезна для желудочно-кишечного тракта", - добавил нутрициолог.

Вкусняшки

Также Попко советует не забывать о вкусностях. Они должны составлять 20% вашего рациона, чтобы "вам было вкусно и не было срывов".

Каких продуктов избегать

Чтобы эффективно похудеть, стоит избегать (или минимизировать) такие продукты:

  • белый хлеб и другие рафинированные углеводы - белый рис, макароны из белой муки, выпечка. Они быстро повышают уровень сахара в крови и способствуют набору веса
  • фастфуд и продукты глубокой жарки - картофель фри, наггетсы, пицца, бургеры. Обычно содержат много калорий, жиров и соли
  • обработанное мясо и колбасы - сосиски, салями, бекон. Часто содержат вредные жиры, соль и консерванты
  • сладкие напитки и соки из пакетов - газировка, энергетики, пакетированные соки. Много сахара, мало питательных веществ
  • алкоголь - содержат много калорий и могут замедлять метаболизм. Также снижают контроль над аппетитом
  • молочные продукты с высоким содержанием жира - например, жирная сметана, сливки, некоторые сыры. Можно выбирать обезжиренные или менее жирные альтернативы

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