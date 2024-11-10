Четыре причины включать печень в рацион, если вы хотите похудеть

Говяжья печень является настоящим украинским суперфудом и обладает полезными свойствами, о которых мало кто знает. В ней много белка и витаминов, она обеспечивает сытость.

О четырех причинах включать печень в свой рацион, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера и нутрициолога Виктора Мандзяка в Facebook.

Четыре причины есть печень при похудении

В печени много белка

В 100 г печени целых 20 граммов белка. А это значит, что печень сытная и заставляет ваше тело сжигать много калорий, чтобы усвоиться. Также продукт оказывает положительное влияние на мускулатуру, а следовательно, и на контуры тела.

В печени белок высочайшего качества

PDCAAS (Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score) - показатель, определяющий усвояемость и полноценность аминокислотного состава (аминокислоты – кирпичики, из которых состоит белок) белков различной пищи, для белков печени составляет "единицу", являющуюся наивысшим показателем, на уровне яйца, то есть белок из печени - идеальный.

Печень нежирная

Всего 3,5% жира делает печень диетическим источником белка - 135 калорий в 100 граммах.

В печени много витаминов

Печень млекопитающих - орган, в котором тело хранит важные вещества, в частности витамин В12.

По словам Виктора, печень - один из самых питательных продуктов питания человека. В 100 г говяжьей печени 18 суточных норм витамина А; 34 суточных норм витамина В12; две трети витамина В9; 2/3 - фосфора; треть необходимого железа и много других незаменимых веществ.