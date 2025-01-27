Четыре симптома высокого давления, которые внезапно появляются ночью

Высокое давление называют "тихим убийцей", ведь состояние может долго не проявляться. Симптомы могут возникать еще и ночью, поэтому их не стоит игнорировать.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Medical News Today.
Высокое давление заставляет сердце работать интенсивнее, чтобы циркулировать кровь по всему телу. Это состояние связано с рядом серьезных проблем со здоровьем, включая сердечно-сосудистые заболевания, заболевания почек, инсульты, сердечную недостаточность и инфаркты
Отказ от курения
Важно, что даже одна сигарета наносит необратимый вред вашим сосудам.
Поддержание нормальной массы тела
Это важны для профилактики гипертонии и всех сердечно-сосудистых заболеваний, а также при диабете есть два показателя - индекс массы тела (ИМТ) и окружность талии. Последний показатель не должен превышать у мужчин 102 см, а у женщин - 85. ИМТ должен быть ниже 25.
Ограничение употребления соли
Потребление за сутки не должно превышать 5 г (1 чайная ложка). Особое внимание надо уделять продуктам, имеющим "скрытую" соль: колбаса, копчености, готовые соусы.
Уменьшение употребления алкоголя
Чем больше алкоголя вы употребляете, тем больше риск повышения давления. Важно знать, что безопасной дозы алкоголя не существует.
Ранее мы сообщали о 7 способах, которые снизят стресс и приведут артериальное давление в норму.
Также мы писали, почему после 30 лет резко повышается давление.