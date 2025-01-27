Четыре симптома высокого давления, которые внезапно появляются ночью

Чем опасно высокое давление

Высокое давление заставляет сердце работать интенсивнее, чтобы циркулировать кровь по всему телу. Это состояние связано с рядом серьезных проблем со здоровьем, включая сердечно-сосудистые заболевания, заболевания почек, инсульты, сердечную недостаточность и инфаркты









Меры профилактики

Отказ от курения

Важно, что даже одна сигарета наносит необратимый вред вашим сосудам.

Поддержание нормальной массы тела

Это важны для профилактики гипертонии и всех сердечно-сосудистых заболеваний, а также при диабете есть два показателя - индекс массы тела (ИМТ) и окружность талии. Последний показатель не должен превышать у мужчин 102 см, а у женщин - 85. ИМТ должен быть ниже 25.

Ограничение употребления соли

Потребление за сутки не должно превышать 5 г (1 чайная ложка). Особое внимание надо уделять продуктам, имеющим "скрытую" соль: колбаса, копчености, готовые соусы.

Уменьшение употребления алкоголя

Чем больше алкоголя вы употребляете, тем больше риск повышения давления. Важно знать, что безопасной дозы алкоголя не существует.