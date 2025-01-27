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Четыре симптома высокого давления, которые внезапно появляются ночью

Признаки высокого давления, которые возникают ночью (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Высокое давление называют "тихим убийцей", ведь состояние может долго не проявляться. Симптомы могут возникать еще и ночью, поэтому их не стоит игнорировать.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Medical News Today.

Чем опасно высокое давление

Высокое давление заставляет сердце работать интенсивнее, чтобы циркулировать кровь по всему телу. Это состояние связано с рядом серьезных проблем со здоровьем, включая сердечно-сосудистые заболевания, заболевания почек, инсульты, сердечную недостаточность и инфаркты

Меры профилактики

Отказ от курения

Важно, что даже одна сигарета наносит необратимый вред вашим сосудам.

Поддержание нормальной массы тела

Это важны для профилактики гипертонии и всех сердечно-сосудистых заболеваний, а также при диабете есть два показателя - индекс массы тела (ИМТ) и окружность талии. Последний показатель не должен превышать у мужчин 102 см, а у женщин - 85. ИМТ должен быть ниже 25.

Ограничение употребления соли

Потребление за сутки не должно превышать 5 г (1 чайная ложка). Особое внимание надо уделять продуктам, имеющим "скрытую" соль: колбаса, копчености, готовые соусы.

Уменьшение употребления алкоголя

Чем больше алкоголя вы употребляете, тем больше риск повышения давления. Важно знать, что безопасной дозы алкоголя не существует.

 

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