Четыре симптома высокого давления, которые внезапно появляются ночью

Высокое давление называют "тихим убийцей", ведь состояние может долго не проявляться. Симптомы могут возникать еще и ночью, поэтому их не стоит игнорировать.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Medical News Today .

Чем опасно высокое давление

Высокое давление заставляет сердце работать интенсивнее, чтобы циркулировать кровь по всему телу. Это состояние связано с рядом серьезных проблем со здоровьем, включая сердечно-сосудистые заболевания, заболевания почек, инсульты, сердечную недостаточность и инфаркты

Наибольшее беспокойство вызывает тот факт, что высокое кровяное давление часто остается незамеченным и нелеченым, пока оно не приведет к критическому состоянию.

Причем примерно половина людей с гипертонией не подозревают о своем состоянии. Отсутствие симптомов является одной из причин этой проблемы.

Некоторые признаки этого опасного состояния могут проявляться и ночью. Тогда люди могут испытывать так называемую ночную гипертензию.

Как следует из названия, это означает, что артериальное давление человека повышается ночью. Это ненормально, поскольку артериальное давление обычно снижается в течение ночи в рамках естественного цикла сна.

В течение дня артериальное давление человека не должно превышать 120/80 мм рт. ст.

Симптомы, которые возникают ночью

Повышение кровяного давления ночью может способствовать многим осложнениям, таким как инсульт, сердечный приступ и почечная недостаточность.

Многие люди с ночной гипертензией могут чувствовать:

нарушение сна

частое пробуждение с необходимостью мочеиспускания

апноэ сна

затрудненное дыхание, что может вызвать задыхание или храп

Если вы испытываете любой из этих признаков, стоит проверить свое артериальное давление.

Меры профилактики

Отказ от курения

Важно, что даже одна сигарета наносит необратимый вред вашим сосудам.

Поддержание нормальной массы тела

Это важны для профилактики гипертонии и всех сердечно-сосудистых заболеваний, а также при диабете есть два показателя - индекс массы тела (ИМТ) и окружность талии. Последний показатель не должен превышать у мужчин 102 см, а у женщин - 85. ИМТ должен быть ниже 25.

Ограничение употребления соли

Потребление за сутки не должно превышать 5 г (1 чайная ложка). Особое внимание надо уделять продуктам, имеющим "скрытую" соль: колбаса, копчености, готовые соусы.

Уменьшение употребления алкоголя

Чем больше алкоголя вы употребляете, тем больше риск повышения давления. Важно знать, что безопасной дозы алкоголя не существует.