Четыре "красных флажка", которые могут быть признаками рака шейки матки

Необычные вагинальные кровотечения

Одним из самых тревожных сигналов являются кровотечения, не связанные с менструальным циклом. Это может быть:

Кровомазание между менструациями

Кровотечения после полового акта

Выделения после менопаузы

Любые необычные кровотечения являются поводом для обращения к гинекологу, поскольку они могут быть вызваны предраковыми изменениями или уже развитой опухолью.

Боль в нижней части живота и во время полового акта

Хроническая или периодическая боль в нижней части живота, которая не связана с менструацией, может быть признаком онкологического процесса. Дискомфорт или боль во время полового акта также является возможным симптомом, поскольку опухоль может вызвать воспаление и раздражение тканей шейки матки.

Необычные выделения

Изменения в характере вагинальных выделений могут быть еще одним предупреждающим знаком. В частности, следует обратить внимание на:

Обильные водянистые или слизистые выделения

Выделения с неприятным запахом

Наличие кровянистых или коричневых примесей

Такие симптомы могут указывать на воспалительный процесс или злокачественные изменения в шейке матки.

Нарушение мочеиспускания

На более поздних стадиях рак шейки матки может давить на соседние органы, в частности на мочевой пузырь. Это может вызвать следующие симптомы:

Частые позывы к мочеиспусканию

Ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря

Боль или дискомфорт во время мочеиспускания

Как предотвратить болезнь?

Рак шейки матки чаще всего развивается из-за вируса папилломы человека (ВПЧ). Поэтому важными мерами профилактики являются:

Регулярные гинекологические осмотры и тест на ВПЧ

Прохождение скрининга (ПАП-теста) минимум раз в три года

Вакцинация от ВПЧ, которая является эффективным способом снижения риска заболевания

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