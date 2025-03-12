Четыре "красных флажка", которые могут быть признаками рака шейки матки

Рак шейки матки - одна из самых распространенных онкологических патологий среди женщин. На ранних стадиях эта болезнь часто проходит бессимптомно, что затрудняет ее своевременное выявление.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о четырех симптомах рака шейки матки, которые должны насторожить женщин.
Одним из самых тревожных сигналов являются кровотечения, не связанные с менструальным циклом. Это может быть:
Любые необычные кровотечения являются поводом для обращения к гинекологу, поскольку они могут быть вызваны предраковыми изменениями или уже развитой опухолью.
Хроническая или периодическая боль в нижней части живота, которая не связана с менструацией, может быть признаком онкологического процесса. Дискомфорт или боль во время полового акта также является возможным симптомом, поскольку опухоль может вызвать воспаление и раздражение тканей шейки матки.
Изменения в характере вагинальных выделений могут быть еще одним предупреждающим знаком. В частности, следует обратить внимание на:
Такие симптомы могут указывать на воспалительный процесс или злокачественные изменения в шейке матки.
На более поздних стадиях рак шейки матки может давить на соседние органы, в частности на мочевой пузырь. Это может вызвать следующие симптомы:
Рак шейки матки чаще всего развивается из-за вируса папилломы человека (ВПЧ). Поэтому важными мерами профилактики являются:
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В материале использованы источники - SurreyLive, Health, Daily Express.