Четыре "красных флажка", которые могут быть признаками рака шейки матки
Рак шейки матки - одна из самых распространенных онкологических патологий среди женщин. На ранних стадиях эта болезнь часто проходит бессимптомно, что затрудняет ее своевременное выявление.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о четырех симптомах рака шейки матки, которые должны насторожить женщин.
Необычные вагинальные кровотечения
Одним из самых тревожных сигналов являются кровотечения, не связанные с менструальным циклом. Это может быть:
- Кровомазание между менструациями
- Кровотечения после полового акта
- Выделения после менопаузы
Любые необычные кровотечения являются поводом для обращения к гинекологу, поскольку они могут быть вызваны предраковыми изменениями или уже развитой опухолью.
Боль в нижней части живота и во время полового акта
Хроническая или периодическая боль в нижней части живота, которая не связана с менструацией, может быть признаком онкологического процесса. Дискомфорт или боль во время полового акта также является возможным симптомом, поскольку опухоль может вызвать воспаление и раздражение тканей шейки матки.
Необычные выделения
Изменения в характере вагинальных выделений могут быть еще одним предупреждающим знаком. В частности, следует обратить внимание на:
- Обильные водянистые или слизистые выделения
- Выделения с неприятным запахом
- Наличие кровянистых или коричневых примесей
Такие симптомы могут указывать на воспалительный процесс или злокачественные изменения в шейке матки.
Нарушение мочеиспускания
На более поздних стадиях рак шейки матки может давить на соседние органы, в частности на мочевой пузырь. Это может вызвать следующие симптомы:
- Частые позывы к мочеиспусканию
- Ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря
- Боль или дискомфорт во время мочеиспускания
Как предотвратить болезнь?
Рак шейки матки чаще всего развивается из-за вируса папилломы человека (ВПЧ). Поэтому важными мерами профилактики являются:
- Регулярные гинекологические осмотры и тест на ВПЧ
- Прохождение скрининга (ПАП-теста) минимум раз в три года
- Вакцинация от ВПЧ, которая является эффективным способом снижения риска заболевания
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В материале использованы источники - SurreyLive, Health, Daily Express.
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