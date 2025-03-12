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Четыре "красных флажка", которые могут быть признаками рака шейки матки

Среда 12 марта 2025 17:03
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Четыре "красных флажка", которые могут быть признаками рака шейки матки Фото: Какие симптомы рака шейки матки (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Рак шейки матки - одна из самых распространенных онкологических патологий среди женщин. На ранних стадиях эта болезнь часто проходит бессимптомно, что затрудняет ее своевременное выявление.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о четырех симптомах рака шейки матки, которые должны насторожить женщин.

Необычные вагинальные кровотечения

Одним из самых тревожных сигналов являются кровотечения, не связанные с менструальным циклом. Это может быть:

  • Кровомазание между менструациями
  • Кровотечения после полового акта
  • Выделения после менопаузы

Любые необычные кровотечения являются поводом для обращения к гинекологу, поскольку они могут быть вызваны предраковыми изменениями или уже развитой опухолью.

Боль в нижней части живота и во время полового акта

Хроническая или периодическая боль в нижней части живота, которая не связана с менструацией, может быть признаком онкологического процесса. Дискомфорт или боль во время полового акта также является возможным симптомом, поскольку опухоль может вызвать воспаление и раздражение тканей шейки матки.

Необычные выделения

Изменения в характере вагинальных выделений могут быть еще одним предупреждающим знаком. В частности, следует обратить внимание на:

  • Обильные водянистые или слизистые выделения
  • Выделения с неприятным запахом
  • Наличие кровянистых или коричневых примесей

Такие симптомы могут указывать на воспалительный процесс или злокачественные изменения в шейке матки.

Нарушение мочеиспускания

На более поздних стадиях рак шейки матки может давить на соседние органы, в частности на мочевой пузырь. Это может вызвать следующие симптомы:

  • Частые позывы к мочеиспусканию
  • Ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря
  • Боль или дискомфорт во время мочеиспускания

Как предотвратить болезнь?

Рак шейки матки чаще всего развивается из-за вируса папилломы человека (ВПЧ). Поэтому важными мерами профилактики являются:

  • Регулярные гинекологические осмотры и тест на ВПЧ
  • Прохождение скрининга (ПАП-теста) минимум раз в три года
  • Вакцинация от ВПЧ, которая является эффективным способом снижения риска заболевания

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В материале использованы источники - SurreyLive, Health, Daily Express.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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