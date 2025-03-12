Четыре "красных флажка", которые могут быть признаками рака шейки матки

Рак шейки матки - одна из самых распространенных онкологических патологий среди женщин. На ранних стадиях эта болезнь часто проходит бессимптомно, что затрудняет ее своевременное выявление.

Необычные вагинальные кровотечения

Одним из самых тревожных сигналов являются кровотечения, не связанные с менструальным циклом. Это может быть:

Кровомазание между менструациями

Кровотечения после полового акта

Выделения после менопаузы

Любые необычные кровотечения являются поводом для обращения к гинекологу, поскольку они могут быть вызваны предраковыми изменениями или уже развитой опухолью.

Боль в нижней части живота и во время полового акта

Хроническая или периодическая боль в нижней части живота, которая не связана с менструацией, может быть признаком онкологического процесса. Дискомфорт или боль во время полового акта также является возможным симптомом, поскольку опухоль может вызвать воспаление и раздражение тканей шейки матки.

Необычные выделения

Изменения в характере вагинальных выделений могут быть еще одним предупреждающим знаком. В частности, следует обратить внимание на:

Обильные водянистые или слизистые выделения

Выделения с неприятным запахом

Наличие кровянистых или коричневых примесей

Такие симптомы могут указывать на воспалительный процесс или злокачественные изменения в шейке матки.

Нарушение мочеиспускания

На более поздних стадиях рак шейки матки может давить на соседние органы, в частности на мочевой пузырь. Это может вызвать следующие симптомы:

Частые позывы к мочеиспусканию

Ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря

Боль или дискомфорт во время мочеиспускания

Как предотвратить болезнь?

Рак шейки матки чаще всего развивается из-за вируса папилломы человека (ВПЧ). Поэтому важными мерами профилактики являются:

Регулярные гинекологические осмотры и тест на ВПЧ

Прохождение скрининга (ПАП-теста) минимум раз в три года

Вакцинация от ВПЧ, которая является эффективным способом снижения риска заболевания

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