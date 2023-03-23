RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Черном море замечены первые в этом году дельфины (фото)

Фото: В Черном море замечены дельфины (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

В водах северо-западной части Черного моря увидели стаю первых в этом году дельфинов вида афалин. Животных зафиксировали работники Национального природного парка "Тузловские лиманы".

Об этом рассказал доктор биологических наук Иван Русев на Facebook.

Дельфины вернулись в Черное море

Ученый рассказал, что в это время дельфины всегда появлялись в водах Черного моря.

"В эту пору первые дельфины обычно уже появляются в морских водах северо-западной части моря. И сейчас, Слава Богу, нами не зарегистрированы мертвые китообразные на песчаной пересыпи, как год назад", - отметил ученый.

Русев еще раз напомнил, что опасность от России в водах Черного моря все еще остается как для животных и рыб, так и для людей.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ в Черном море из-за действий оккупантов, вероятно, погибли до 50 тысяч дельфинов.

Дельфины вновь замечены в Черном море (фото: Иван Русев/Facebook)

Из-за оккупантов массово гибли дельфины

Напомним, что из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину и войну в Черном море в прошлом году зафиксировали массовую гибель дельфинов. Жертвами стали как минимум 3 тысячи морских млекопитающих, и страшные цифры продолжают расти.

Дело в том, что мощные сонары и взрывы разрушают тонкую навигационную систему животных, и такие "слепые" дельфины умирают от голода, не имея возможности поймать себе рыбу.

Кроме того, у пострадавших дельфинов из-за слабости организма активируются инфекционные болезни - и они также погибают.

Как мы ранее сообщали, Минприроды назвало новую сумму ущерба окружающей среде Украины из-за агрессии РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News