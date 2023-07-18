Почему женщины в браке не хотят секса. Только одна причина

Главная причина - контроль и страх

По словам эксперта, причиной такого женского поведения является не угасание желания, не отсутствие любви, а наоборот - сильная привязанность к партнеру.

"Пока не хочу я, то я контролирую ситуацию. Если же я хочу, то контроль теряется. Потому что не от меня зависит: будут ли в ответ хотеть меня, или отвергнут", - говорит психолог.

Вместо этого возникает страх отказа, отсюда - отсутствие женской инициативы, чего так часто не хватает мужчинам.

На каком этапе секс исчезает

Когда речь идет об этапе выбора партнера, с желанием все хорошо. Женщина продолжает искать того, кого хочет сама и кто захочет ее.

Но когда речь идет об этапе длительных значимых отношений - отсутствие взаимного желания становится реальной проблемой.

"И часто дело не в увядших помидорах и разошлись пути... Отсутствие желания секса проявляется именно там, где партнер имеет для нас особую значимость - неоценимую ценность. Именно в значительных отношениях", - добавила эксперт.

Такое случается, когда партнер становится настолько дорогим, что потенциальный отказ, отторжение ощущается подобно смерти.

"Нехотение" становится защитной реакцией

Таким способом женщина избегает вероятной боли от человека, партнера, который действительно становится для нее дорогим.

"По факту мы отвергаем партнера, чтобы партнер не смог отбросить нас - на опережение", - говорит психолог.

Проблема в том, что такие "игры разума" очень сложно понять без помощи специалиста.

"Ощущение самоценности, целостности, возможность находиться в отношениях не сливаясь и не теряя себя, не подавляя желаний - все это не врожденное. А наработанное - чаще через огонь, воды и медные трубы", - подчеркнула специалист.