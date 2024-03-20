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Почему с возрастом появляется лишний вес и как похудеть, если вам уже за 40

Как похудеть, если вам за 40 лет (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Много людей с возрастом начинают набирать лишний вес. Большинство думает, что проблема здесь кроется именно в гормональных изменениях в организме и ничего с избыточными килограммами сделать уже нельзя. Но это не так...

О том, почему люди набирают вес с возрастом и как от него избавиться после 40 лет, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию диетолога Галины Сеник в Instagram.

Как правильно худеть, если вам за 40

"Для многих женщин это является настоящей проблемой. А самое печальное тем, кто "раньше ела, что хотела и никогда не имела проблем с весом и теперь это..." И когда у 38+ с каждым годом появляется лишние килограммы и сантиметры на талии, мы начинаем бить тревогу. Чаще всего приходит мысль, что причина в гормонах и нужно обследоваться. А еще нужно пойти в спортзал. Знакомо?" - рассказывает диетолог.

Сеник добавляет, что на самом деле причина лишнего веса в этом возрасте только на 5-10% зависит от гормонов, а остальное - от способа питания, физической активности и сна.

"Есть такое понятие как уровень сахара в крови после еды и то, как быстро он приходит в норму. После 38 лет у женщин этот процесс замедляется, поэтому это может влиять на вес", - объясняет врач.

Уровень эстрогенов - гормонов, важных для репродуктивного здоровья, после 45 лет падает, что тоже является своеобразной защитой. Организм включает компенсаторные механизмы в виде животика, потому что там могут образоваться другие эстрогены.

Почему появляются лишние килограммы с возрастом

Сеник отмечает, что люди после 40 лет приобретают следующие привычки:

  • не так много двигаются, потому удобнее передвигаться на авто, чем пешком
  • реже гуляют по парку с подружками/детьми
  • все чаще выбирают посидеть дома/кафе

"У многих есть привычка не завтракать или пропускать обед, спасаясь перекусами. Конечно, надо еще угостить себя сладеньким, а вечером есть желание наверстать, потому что голодные с работы. Когда холодно или грустно, наша рука сразу тянется к чему-то вкусненькому, жирненькому. Вот и незаметный, но такой надежный путь дополнительных килограммов", - говорит диетолог.

Она отмечает, что дело не в возрасте, а в образе жизни и мышлении. Уравнение получения и расход энергии никто не отменял. Просто со временем происходит так, что мы отдаем энергии меньше, чем получаем. Сеник добавляет, что похудеть можно даже после 60 лет.

 

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