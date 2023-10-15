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Почему не получается похудеть: диетолог назвала самые распространенные ошибки

Диетолог объяснила, почему не получается похудеть (фото: freepik. com)
Автор: Анна Шиканова

Вы начали правильно питаться, ограничили в рационе сахар и мучное, добавили походы в спортзал или пробежки пару раз в неделю, но лишние килограммы не исчезают. Существует ряд ошибок, которые совершают при похудении многие люди.

Какие именно ошибки вам мешают похудеть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на диетолога Юлию Коваль в Instagram.

Избыток калорий в рационе

Ваш рацион может состоять из здоровых продуктов, сбалансированный и разнообразный, но при этом порции слишком большие. То есть, вы тратите меньше калорий, чем употребляете. Конечно же, худеть вы не будете.

Постоянное подъедание

У вас вроде бы хорошо спланированные приемы пищи, но во внимание не берутся постоянные и хаотичные перекусы: кофе с конфеткой, яблочки, орешки, печенье. И так незаметно набирается калорийность рациона.

Низкая физическая активность

Без движения здоровым не быть. Это важный пункт и пренебрегать им не стоит. Если вы включили в свой график тренировки или пробежки, то возможно их недостаточно, чтобы сжигать все калорий.

Много скрытого сахара и жиров

Вы исключили сахар в чистом виде из рациона, но недооцениваете, сколько его находится в продуктах, которые, на первый взгляд, кажутся не такими уж и вредными: йогурт с наполнителями, сырки, сырковые массы, ПП-гранола, хлеб. Обязательно читайте состав всех продуктов, там могут быть спрятаны обработанные сахара и жиры.

Употребляете жидкие калории

Пакетированные соки, сладкие газированные напитки, кофе с сиропами, латте. Их проблема в том, что калорий они содержат много, а насыщения не дают. И даже наоборот – после них еще больше хочется есть или пить.

Дефицит клетчатки/овощей в рационе

Этот пункт один из самых частых в питании людей с лишним весом. Не садитесь за стол, если на вашей тарелке нет овощей, зелени и ягод.

Не придерживаетесь режима сна

Возможно вы удивитесь, но здоровый сон также важен для похудения, как питание и спорт. Поэтому стоит соблюдать нормальный график сна и отдыхать не менее 7-9 часов в сутки. А еще – желательно установить себе постоянное время для отхода ко сну и пробуждения.

 

Кстати, ранее мы писали о том, можно ли питаться всего один раз в сутки.

А еще рассказывали, что такое Гарвардская тарелка здорового питания и почему она важна.

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