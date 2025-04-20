Почему важно не отказываться от десерта при похудении: об этом мало кто знает
Многие считают, что на пути к идеальной форме тела придется забыть о сладком. Однако полный отказ от десертов может иметь обратный эффект и препятствовать похудению.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eating well.
Почему не стоит отказываться от десертов
Когда люди начинают путь к похудению, одна из первых вещей, от которых они отказываются - это десерт. Но позволив себе насладиться десертом, вы можете быстрее похудеть.
Диетолог Мария Лаура Хаддад-Гарсия советует продолжать наслаждаться порцией десерта, когда вы худеете.
Стоит также отметить, что потеря веса не должна быть вашей единственной целью для здоровья. Многие другие факторы влияют, включая качество сна, уровень стресса и степень увлажнения.
Строгое ограничение пищи, которую вы любите, часто приводит к перееданию позже.
Как правильно есть десерт
Когда вы едите десерт, то стоит ориентироваться на свое насыщение и удовольствие. В частности, обращайте внимание на сигналы голода и насыщения. Тогда как большинство привыкли игнорировать эти сигналы.
Начните с меньшей порции десерта. Тогда, если вы съедите эту порцию осознанно - например, обратите внимание на ее текстуру, вкус, запах и то, как она ощущается в вашем теле и почувствуете, что вам нужно больше, можете съесть еще. Можете начать с одного печенья или брауни вместо двух или с половины кусочка торта вместо полного.
Есть внимательно означает обращать внимание на то, что вы едите, и уважать свою сытость и чувство голода. Если вы едите и отвлекаетесь или чувствуете скуку, то вы съедите большие порции и потенциально переедите.
Если вы хотите съесть десерт, осторожно отложите телефон, выключите телевизор и отойдите от экрана компьютера. Просто съешьте и обратите внимание на вкусы, текстуры и то, какие еда вызывает у вас ощущения. Старайтесь наслаждаться каждым куском. Опять же, это может быть сложнее, если вы годами игнорировали сигналы голода.
Каких продуктов избегать при похудении
Чтобы эффективно похудеть, стоит избегать или минимизировать такие продукты:
- белый хлеб и другие рафинированные углеводы - белый рис, макароны из белой муки, выпечка. Они быстро повышают уровень сахара в крови и способствуют набору веса
- фастфуд и продукты глубокой жарки - картофель фри, наггетсы, пицца, бургеры. Содержат много калорий, жиров и соли
- обработанное мясо - содержат вредные жиры, соль и консерванты
- сладкие напитки - в составе много сахара, мало питательных веществ
- алкоголь - содержат много калорий и могут замедлять метаболизм
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