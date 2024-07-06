Почему вам стоит полюбить брокколи? Диетолог указала важный момент

Что такое сульфорафан или почему нам стоит полюбить брокколи

Сульфорафан - это соединение, содержащее серу, найденное в крестоцветных овощах, таких как брокколи, пак-чой и капуста. Это соединение признано своими значительными преимуществами для здоровья.

Сульфорафан присутствует в этих овощах в виде глюкорафанина – неактивного предвестника, принадлежащего к семейству глюкозинолатов.

Активация сульфорафана происходит, когда глюкорафанин контактирует с ферментом мирозиназой, который играет ключевую роль в защитных механизмах растений. Фермент мирозиназа активируется только тогда, когда растение повреждено, поэтому необходимо разрезать, измельчить или жевать крестоцветные овощи, чтобы освободить мирозиназу и активировать сульфорафан.

Как готовить брокколи?

Сырая брокколи оказывается очень богатой сульфорафаном, однако методы приготовления оказывают значительное влияние на его доступность. Например, кратковременная варка на пару может способствовать сохранению и даже увеличению доступности сульфорафана по сравнению с сырой брокколи.

Для оптимизации уровня сульфорафана в приготовленных овощах рекомендуется варка на пару не более одной-трех минут. Также следует избегать варки овощей при температуре выше 140˚C, поскольку это может привести к значительной потере глюкозинолатов, таких как глюкорафанин.

Лучше избегать кипячения или использования микроволновки для крестоцветных овощей. Употребляйте их сырыми или легко приготовленными на пару, чтобы максимизировать содержание сульфорафана.

Различные исследования указывают на потенциально положительное влияние сульфорафана на такие состояния как рак, сердечные заболевания, диабет и пищеварение, но для подтверждения этих эффектов у людей требуются дополнительные исследования.

Включение крестоцветных овощей в ваш рацион - это не только вкусно, но и полезно для здоровья благодаря сульфорафану.