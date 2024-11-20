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Почему вес с возрастом резко увеличивается и какие способы помогут похудеть

Среда 20 ноября 2024 11:48
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Почему вес с возрастом резко увеличивается и какие способы помогут похудеть Почему увеличивается вес с возрастом (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

С возрастом многие набирают лишние килограммы и избавиться от них становится все труднее. Такие изменения в организме происходят по определенным причинам.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, какие продукты приводят к быстрому набору веса.

Почему с возрастом вес растет

По словам нутрициолога и диетолога Инны Цикавой, метаболизм человека в любом возрасте состоит из одинаковых частей:

  • 60-70% - базовый обмен
  • 10% - усвоение пищи
  • 15-25% - бытовая активность
  • 5% - спорт

К тому же очень популярно мнение, что с возрастом метаболизм замедляется, то есть уменьшаются первые 60-70%, поэтому растет вес. Однако это не совсем так.

Расход энергии с возрастом действительно немного снижается, но это связано не с цифрой в паспорте, а прежде всего с потерей мышечной массы. То есть, уменьшаются проценты в бытовой активности и спорте. И это влияет на базовый обмен.

"С возрастом мы меньше двигаемся, активный отдых уступает место пассивному. Жизнь становится более комфортной и калорийной, чем в студенческие годы. К этому добавляется еще и заедание эмоций. Именно поэтому основную часть лишнего веса люди набирают между 25 и 40 годами", - объясняет эксперт. .

Поэтому это совсем не о старости, с годами привычка к комфорту и заеданию эмоций закрепляются, поэтому трудно предпринимаются попытки что-либо изменить.

Именно вредные привычки, а не возраст и физиологические изменения мешают здоровому телу.

Как похудеть

Важно знать, что ожирение повышает риск развития разных заболеваний.

Решив похудеть после 50 лет, важно избегать жестких диет и избыточных физических нагрузок. Ни в коем случае нельзя голодать или соблюдать монодиеты.

Рекомендуется соблюдать сбалансированную диету, уменьшив рекомендованную суточную калорийность на 300-400 ккал. Умеренные физические нагрузки будут полезны.

Необходимо помнить, что при таком способе похудения килограммы будут уходить медленно.

Какие продукты приводят к набору веса

Набрать вес может быть очень просто. Вот список самых калорийных продуктов, которые могут привести к резкому увеличению веса:

  • картофель фри
  • белый хлеб
  • сладкие газированные напитки
  • хлебобулочные изделия
  • бургеры и пицца
  • магазинные фруктовые соки
  • высококалорийные кофейные напитки

К тому же некоторые лекарства, такие как противозачаточные таблетки, гормональные препараты, стероиды и бета-блокаторы, также могут привести к набору веса. Это происходит потому, что это лекарство может влиять на метаболизм, гормональный баланс или аппетит.

Ранее мы сообщали, как похудеть на 10 килограммов без походов в спортзал.

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При написании материала использовались следующие источники: сайт Metropolis india и Instagram-страница нутрициолога и диетолог Инны Цикавой.

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