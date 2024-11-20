Почему вес с возрастом резко увеличивается и какие способы помогут похудеть
С возрастом многие набирают лишние килограммы и избавиться от них становится все труднее. Такие изменения в организме происходят по определенным причинам.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, какие продукты приводят к быстрому набору веса.
Почему с возрастом вес растет
По словам нутрициолога и диетолога Инны Цикавой, метаболизм человека в любом возрасте состоит из одинаковых частей:
- 60-70% - базовый обмен
- 10% - усвоение пищи
- 15-25% - бытовая активность
- 5% - спорт
К тому же очень популярно мнение, что с возрастом метаболизм замедляется, то есть уменьшаются первые 60-70%, поэтому растет вес. Однако это не совсем так.
Расход энергии с возрастом действительно немного снижается, но это связано не с цифрой в паспорте, а прежде всего с потерей мышечной массы. То есть, уменьшаются проценты в бытовой активности и спорте. И это влияет на базовый обмен.
"С возрастом мы меньше двигаемся, активный отдых уступает место пассивному. Жизнь становится более комфортной и калорийной, чем в студенческие годы. К этому добавляется еще и заедание эмоций. Именно поэтому основную часть лишнего веса люди набирают между 25 и 40 годами", - объясняет эксперт. .
Поэтому это совсем не о старости, с годами привычка к комфорту и заеданию эмоций закрепляются, поэтому трудно предпринимаются попытки что-либо изменить.
Именно вредные привычки, а не возраст и физиологические изменения мешают здоровому телу.
Как похудеть
Важно знать, что ожирение повышает риск развития разных заболеваний.
Решив похудеть после 50 лет, важно избегать жестких диет и избыточных физических нагрузок. Ни в коем случае нельзя голодать или соблюдать монодиеты.
Рекомендуется соблюдать сбалансированную диету, уменьшив рекомендованную суточную калорийность на 300-400 ккал. Умеренные физические нагрузки будут полезны.
Необходимо помнить, что при таком способе похудения килограммы будут уходить медленно.
Какие продукты приводят к набору веса
Набрать вес может быть очень просто. Вот список самых калорийных продуктов, которые могут привести к резкому увеличению веса:
- картофель фри
- белый хлеб
- сладкие газированные напитки
- хлебобулочные изделия
- бургеры и пицца
- магазинные фруктовые соки
- высококалорийные кофейные напитки
К тому же некоторые лекарства, такие как противозачаточные таблетки, гормональные препараты, стероиды и бета-блокаторы, также могут привести к набору веса. Это происходит потому, что это лекарство может влиять на метаболизм, гормональный баланс или аппетит.
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При написании материала использовались следующие источники: сайт Metropolis india и Instagram-страница нутрициолога и диетолог Инны Цикавой.
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