"Почему это не мог быть я?" Алек Болдуин хотел наложить на себя руки из-за убийства украинки Галины Гатчинс

Голливудский актер Алек Болдуин до сих пор не может оправиться после случайного убийства оператора украинского происхождения Галины Гатчинс на съемках ленты в стиле вестерн "Иржа" в октябре 2021 года. Именно он произвел выстрел, из-за которого погибла женщина.

Как именно трагедия на съемочной площадке изменила актера - рассказываем в материале РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на E! News.

Жена актера Хилария Болдуин в шоу The Baldwins рассказала, что психическое состояние ее мужа очень пострадало из-за трагедии. Алек даже хотел совершить самоубийство.

"Он сказал, что хочет убить себя", - призналась женщина.

Алеку диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство. Кроме психологических проблем, пострадало его сердце. Он много раз попадал в больницу.

"В самые темные моменты он спрашивает себя: "Если в тот день должен был произойти несчастный случай, почему я до сих пор здесь? Почему это не мог быть я?" - рассказала о состоянии мужа Хилария Болдуин.

Что известно об убийстве Галины Хатчинс

В октябре 2021 года Алек Болдуин во время репетиции сцены фильма в американском штате Нью-Мексико нажал на курок реквизитного оружия. Пистолет должен был быть не заряжен, однако в результате выстрела в грудь умерла оператор проекта Галина Хатчинс.

Расследование судебного дела продолжалось несколько лет. Актера обвинили по двум статьям: неосторожное применение огнестрельного оружия и действие, совершенное с полным пренебрежением или безразличием к безопасности других.

В октябре 2022 года Алек достиг мирового соглашения с семьей погибшей. В июле 2023-го суд принял решение снять с Болдуина все обвинения.

В январе 2024 года большое жюри присяжных выдвинуло повторное обвинение Болдуину в непредумышленном убийстве, но он не признал свою вину.

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