Почему и как умер звезда "Друзей" Мэттью Перри? Раскрыты жуткие детали

25 февраля на Peacock вышел документальный фильм "Мэттью Перри: Голливудская трагедия", который глубже изучает внезапную смерть актера, а также людей из его окружения, которые несут ответственность за это.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает углубиться в обстоятельства смерти Перри, и рассказывает, какое наследие он оставил за собой для будущих поколений.

Как умер Мэттью Перри?

Согласно официальному отчету о вскрытии, который был обнародован в декабре 2023 года, Перри умер от острого воздействия кетамина.

Утопление, ишемическая болезнь сердца и влияние бупренорфина (препарат, используемый для лечения расстройств, связанных с употреблением опиоидов, - Ред.) также были внесены в число благоприятных факторов. Смерть Перри была признана случайной. Мэттью Перри (фото: instagram.com/mattyperry4)

"При высоких уровнях кетамина, обнаруженных в его посмертных образцах крови, основные летальные последствия были бы как от сердечно-сосудистой чрезмерной стимуляции, так и от угнетения дыхания", - заявил коронер в отчете.

Согласно отчету о вскрытии, Перри, который перед смертью был "чистым в течение 19 месяцев", получал инфузионную терапию кетамином, которую Национальный институт здравоохранения изучил на ее потенциальную пользу для психического здоровья.

Его последнее лечение произошло "за полторы недели" до его смерти, но коронер отметил, что кетамин в его организме мог быть не с того сеанса лечения, поскольку кетамин имеет период полураспада от трех до четырех часов или меньше. Мэттью Перри (фото: instagram.com/mattyperry4)

Вскрытие также отметило, что возле бассейна не было найдено наркотиков или средств для употребления наркотиков, и что не было "никаких признаков смертельной травмы".

Когда умер Мэттью Перри?

Перри умер 28 октября 2023 года. По данным пожарной службы Лос-Анджелеса, первые спасатели прибыли в его квартиру в 16:07 того дня после того, как поступил звонок в службу экстренной помощи, в котором говорилось о "неотложной медицинской помощи". Однако Перри уже был мертв, когда они прибыли.

"Пациента нашел случайный прохожий, который переставил пострадавшего так, чтобы голова была вне воды" в отдельно стоящей джакузи. Пожарные вытащили пострадавшего из джакузи и провели быстрое медицинское обследование, чтобы обнаружить, что он мертв", - сказал People представитель LAFD. Мэттью Перри (фото: instagram.com/mattyperry4)

Дальнейшее расследование его смерти прольет свет на то, как звезда "Друзей" провел свои последние часы.

В течение утра и рано днем помощник Перри, Кеннет Ивамаса, неоднократно вводил ему кетамин, несмотря на то, что он не имел для этого медицинской подготовки, согласно Министерству юстиции.

Ивамаса рассказал следователям, что актер впервые попросил его уколоть ему кетамин примерно в 8:30 утра в день его смерти, сообщает The New York Times.

Чуть более чем через четыре часа Перри попросил второй укол, который также сделал Ивамаса, пока он смотрел фильм.

В течение 40 минут Ивамаса ввел Мэтью третью дозу по его просьбе, а затем подготовил его гидромассажную ванну к использованию, прежде чем выйти из дома по делам. Когда Ивамаса вернулся позже в тот день, звезда "Друзей" был мертв.

Где умер Мэттью Перри?

Перри нашел в своем джакузи его помощник Ивамаса, который вернулся в дом звезды после выполнения поручений.

Актер приобрел дом в 2020 году и только переехал туда за несколько недель до смерти после завершения ремонта. Тогда источник рассказал, что актер "был невероятно счастлив" и назвал свой новый дом "раем". Мэттью Перри (фото: instagram.com/mattyperry4)

Через год после смерти артиста дом был продан вне рыночной сделки за 8,55 миллиона долларов. Новая владелица дома, кинопродюсер и застройщик Анита Верма-Лаллиан, поделилась в Instagram, что не вспоминает о трагическом прошлом дома.

"Мы решили почтить положительные стороны жизни предыдущего владельца, его огромный талант и всю ту радость, которую он принес многим людям", - написала она, ссылаясь на Перри.

Сколько лет было Мэттью Перри, когда он умер?

Перри было 54 года, когда он умер. Большую часть своей взрослой жизни актер боролся со злоупотреблением психоактивными веществами, и в 2018 году в возрасте 49 лет был на грани смерти в результате употребления опиоидов.

Актер из сериала "Друзья" начал пить в возрасте 14 лет, как он рассказал в своих мемуарах "Друзья, влюбленные и большая ужасная вещь" 2022 года, и впоследствии стал зависимым от алкоголя и викодина, которые ему назначил врач после аварии на водных лыжах в 1997 году.

"У меня были большие проблемы с алкоголем и таблетками, и я не мог остановиться. В конце концов все стало настолько плохо, что я не смог этого скрыть, и тогда все узнали", - сказал он в 2013 году. Мэттью Перри (фото: instagram.com/mattyperry4)

На протяжении многих лет артист обращался за лечением по крайней мере 15 раз, но употребление наркотиков и алкоголя имело длительное влияние на его здоровье.

В 2018 году он провел пять месяцев в больнице после того, как его толстая кишка лопнула из-за лет чрезмерного употребления опиоидов. Знаменитость провел две недели в коме, и врачи давали ему несколько процентов шансов выжить.

"Тогда я действительно приблизился к концу своей жизни", - сказал Перри в разговоре с People, добавив, что этот опыт заставил его прекратить прием опиоидов, отпускаемых по рецепту.

Какими были последние слова Мэттью Перри?

Перри сказал последние известные слова своему помощнику Ивамасе.

Согласно судебным документам, их последнее взаимодействие произошло, когда актер попросил третью инъекцию кетамина в течение всего нескольких часов.

"Выстрели в меня большой", - якобы сказал Перри своему помощнику.

Кто понес ответственность за смерть Мэттью Перри?

В мае 2024 года калифорнийское отделение Управления по борьбе с наркотиками совместно с полицейским департаментом Лос-Анджелеса объявили о расследовании обстоятельств смерти Перри.

Полиция Лос-Анджелеса начала расследование смерти актера в декабре после заключения судебно-медицинского эксперта и сотрудничала с DEA и почтовым инспектором США, чтобы определить источник кетамина, который привел к смерти Перри.

До августа 2024 года было произведено пять арестов в связи со смертью Перри и выдвинуты обвинения против Джасвина Сангхи, доктора Сальвадора Пласенсиа, доктора Марка Чавеса, Эрика Флеминга и помощника Перри Ивамасы.

По словам прокурора США Мартина Эстрады, Перри снова впал в зависимость осенью 2023 года, и пятеро обвиняемых "были больше заинтересованы в получении прибыли от мистера Перри, чем в заботе о его здоровье". Мэттью Перри (фото: instagram.com/mattyperry4)

Трое подсудимых признали свою вину по предъявленным им обвинениям. Ивамаса признал себя виновным по одному из пунктов обвинения в сговоре с целью распространения кетамина, повлекшего смерть, и признался, что делал инъекции Перри "неоднократно" перед смертью, в том числе трижды в день его смерти.

Флеминг, телевизионный режиссер и знакомый Перри, признался в распространении кетамина и признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью распространения кетамина и одному пункту обвинения в распространении кетамина, что привело к смерти, согласно Министерству юстиции. И Ивамасе, и Флемингу грозит до 25 лет тюрьмы.

Доктор Марк Чавес, который ранее руководил клиникой по кетамину, признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью распространения кетамина.

Он признался, что продал лекарство доктору Сальвадору Пласенсиа, другому обвиняемому по делу, которого обвиняют в продаже препарата помощнику Перри Ивамаси. Чавесу грозит до 10 лет тюрьмы.

Однако Сангха и Пласенсия заявили о своей невиновности, и оба сталкиваются с несколькими обвинениями по этому делу.

Сангху, которую прокуратура называет "Королевой кетамина", обвиняют в распространении кетамина, который убил Перри. Мэттью Перри (фото: instagram.com/mattyperry4)

Ей инкриминируют заговор с целью распространения кетамина, содержание помещений, связанных с наркотиками, хранение с целью распространения метамфетамина, хранение с целью распространения кетамина и пять случаев распространения кетамина.

Если ее признают виновной, по словам Эстрады, Сангху грозит минимальное наказание в виде 10 лет заключения и максимальное наказание в виде пожизненного заключения.

Между тем Пласенсию обвиняют в поставках наркотиков помощнику Перри Ивамаси. Его обвиняют по одному пункту в сговоре с целью распространения кетамина, семи пунктам в распространении кетамина и двум пунктам в изменении и фальсификации документов или записей, связанных с федеральным расследованием.

По словам прокуроров, Пласенсия присылал сообщения, в которых якобы было написано: "Интересно, сколько заплатит этот придурок" в отношении Перри. Если его признают виновным по всем пунктам, ему может грозить до 10 лет за решеткой за каждое дело, связанное с кетамином, и до 20 лет за фальсификацию записей.

Несмотря на то, что совместный судебный процесс над парой должен был начаться 4 марта 2025 года, как сообщает Variety, документация от февраля 2025 года, которую приобрела The Times, показала, что судья согласился перенести рассмотрение дела Сангхи и Пласенсии на 19 августа.

Каково наследство Мэттью Перри?

После смерти Перри его семья заботится о том, чтобы любимого актера помнили так же за его преданность помогать другим в трезвости, как и за его культовую роль в сериале "Друзья".

Вскоре после его смерти родители и пятеро братьев и сестер Перри основали Канадский фонд Мэтью Перри. Организация стремится обеспечить ресурсы и "систему поддержки" для людей после того, как они прошли реабилитацию, объяснил отчим Перри Кейт изданию People в 2024 году.

"Потому что это была проблема Мэтью. Он проходил реабилитационный центр, выходил оттуда, с ним было хорошо несколько месяцев, а потом мы обнаружили, что он тайно употреблял с тех пор, как вышел из реабилитационного центра. Так что найти способ преодолеть разрыв, оздоровить людей, а не просто очистить их, - это большая часть этого", - сказал он.

Фонд Мэтью Перри в США выполняет подобную миссию, стремясь "заполнить пробелы в пути выздоровления людей", по словам давнего менеджера Перри Дуга Чепина, который сейчас является президентом правления фонда.

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