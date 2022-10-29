В чем таится вред? Комаровский рассказал о полезном и опасном меде

Чем полезен мед

Полезность меда обусловлена его составом, в нем содержится:

75-80 % — углеводы: фруктоза, глюкоза, сахароза;

витамины;

минералы;

макро- и микроэлементы;

незаменимые аминокислоты.

Мед намного полезнее сахара, об єтом говорит его состав, ведь он состоит на 50% из фруктозы и на 50% из глюкозы. Поэтому если вы можете заменить сахар медом, то так и сделайте. Например, для ребенка полезнее съесть творог с медом, а не с сахаром, и выпить чай с медом, а не с вареньем. Но при этом помните, что во всем нужна мера и злоупотреблять медом тоже не стоит, он достаточно калориен.

По мнению педиатров, мед обладает не меньшим отхаркивающим действием, чем большинство лекарств, и лишен побочных эффектов. Поэтому в случае проявления у ребенка симптомов любой острой респираторной вирусной инфекции, особенно когда кашель его не оставляет в покое, дать на ночь молоко или чай с медом. Это безопасно и гораздо лучше, чем фармацевтические отхаркивающие средства.

Кому нельзя есть мед

Комаровский напомнил, что Ассоциации педиатров рекомендуют не давать мед детям до 2 лет, иначе это может быть опасно для их жизни. Дело в том, что можно заразиться ботулизмом.

У детей первых шести месяцев жизни имеются возрастные особенности кишечника. Именно в таком возрасте в незрелом еще органе могут прорастать споры ботулизма и вырабатывать токсин. А попасть эти споры в организм малыша могут с медом, поскольку это живой продукт, который не проходит термическую обработку.