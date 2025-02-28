Почему "сердцебиение" в ухе может быть смертельно опасным

Почему шум в ушах может быть опасным?

Врач резко предупредил о ритмичном стуке в ухе, который может сигнализировать об опасном для жизни состоянии.

Пульсирующий шум в ушах - это повторяющийся звук, который вы слышите синхронно с сердцебиением, часто из-за изменений кровотока.

Эксперт Ахмед Абд Эльбари сообщил, что если вы чувствуете такой звук, очень важно сообщить об этом своему терапевту. Обычно семейный врач осмотрит вас, прослушивая ваше сердце и сосуды шеи, и может предложить проверку слуха. Могут потребоваться дополнительные исследования, такие как анализы крови.

Также могут потребоваться МРТ, КТ или УЗИ. Элбари отметил, что пульсирующий шум в ушах может быть результатом увеличения кровотока вследствие интенсивных физических упражнений, беременности, гипертиреоза или анемии, но предупредил, что это также может указывать на серьезные проблемы, такие как аневризмы или опухоли.

Кстати, турбулентный кровоток может возникнуть в результате таких состояний, как аневризмы и атеросклероз, включающий сужение артерии.

"Вы также можете наблюдать локализованное усиление кровотока, что означает, что определенный кровеносный сосуд усилил кровоснабжение. Чаще всего это связано с опухолью. Важно знать, что большинство опухолей, связанных с пульсирующим шумом в ушах, являются доброкачественными", пояснил врач Элбари.

Отметим, что разрыв аневризмы головного мозга считается неотложной медицинской помощью с симптомами, включая внезапную мучительную головную боль, ригидность шеи, боль при взгляде на свет, тошноту и рвоту.

Вас может заинтересовать