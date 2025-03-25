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В чем разница между гриппом и ОРВИ? Врач назвала главный симптом, который прояснит все

Вторник 25 марта 2025 11:45
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В чем разница между гриппом и ОРВИ? Врач назвала главный симптом, который прояснит все Фото: В чем разница между гриппом и ОРВИ (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В чем разница между гриппом и ОРВИ, которые в последнее время свирепствуют в Украине? Как отличить по симптомам заболевания?

О главных отличиях рассказала в интервью РБК-Украина врач-иммунолог, детский инфекционист, доктор медицинских наук университета имени П.Л. Шупика Алла Волоха.

В чем разница между гриппом и ОРВИ?

По словам медика, не всегда сначала можно отличить грипп и ОРВИ. Но гриппу присуща одна особенность - это сильная лихорадка.

"Не всегда четко можно отличить грипп от другой ОРВИ. Если грипп протекает в более тяжелой форме, это может быть выраженная лихорадка. То есть для гриппа по сравнению с другими ОРВИ все-таки более характерна лихорадка, подъем температуры до высоких цифр". - рассказала медик.

По словам Волохи, надо сделать тест на грипп, если вы хотите наверняка это знать.

"Но с другой стороны, это может быть признак и другой респираторной инфекции. Очень сложно отличить. Поэтому желательно делать тест на грипп", - отметила она.

Тест делается для того, чтобы понять, какие препараты надо назначать человеку для выздоровления.

"Если вся семья болеет гриппом или уже есть кто-то выявлен с вирусом гриппа А или гриппа Б, мы понимаем, что болеют все одновременно. Но если кто-то впервые заболел, может быть непонятно, какие препараты давать, поэтому желательно делать тест, тем более, что это более-менее доступно", - резюмировала доктор медицинских наук.

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