Почему после кофе утром хочется в туалет: диетолог разложил все по полочкам

Почему от кофе утром хочется в туалет

Дело в том, что употребление кофе стимулирует моторику толстой кишки. У некоторых людей эффект настолько выражен, что уже в течение 4 минут после употребления напитка повышается активность ректосигмоидной кишки (отдел толстой кишки).

Кофеин может усиливать сокращение анального сфинктера (мышечные кольца, которые удерживают анус закрытым). В одном эксперименте давление на сфинктер усилилось через 10-15 минут после употребления кофеина.

В целом кофе (с кофеином или без) вызывает желание дефекации по крайней мере у одной трети населения, преимущественно у женщин. Потому не стоит обобщать этот эффект на всех людей. Явление преимущественно связывают с увеличением моторной активности ректосигмоидной кишки.

Однако не только кофеин способен усиливать моторику толстой кишки, поскольку кофе "без кофеина" также оказывает эффект, хотя и менее выраженный. Возможно, дело и в других компонентах кофе, ведь кофе с кофеином и без стимулирует выделение гормонов гастрина и холецистокинина, которые также могут играть свою роль в нашем желании сходить в туалет.

Гастрин и холецистокинин являются нейропептидами, которые могут участвовать в стимуляции гастроколитического рефлекса. Это физиологический рефлекс, усиливающий моторику толстой кишки в ответ на растяжение желудка при приеме пищи. По сути, наш организм таким образом выталкивает из толстого кишечника остатки "старой" пищи, чтобы освободить место для "новой".

Наиболее активно этот рефлекс проявляет себя утром и сразу после еды. Поэтому если вы задумывались, почему желание сходить в туалет самое сильное утром и после еды, теперь вы знаете, что происходит.

"Получается, если кофе вызывает усиленную секрецию гастрина и холецистокинина, что, в свою очередь, вызывает усиление моторики толстой кишки через гастроколитический рефлекс, это еще один механизм, который может объяснить утренний вояж в туалет после чашечки кофе", - написал диетолог.