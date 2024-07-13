Почему на самом деле умершим закрывают глаза? Суеверия о смерти

Фантомные похороны

Фантомные похороны являются частью фольклора в разных культурах, в частности в Европе, и связаны с неизбежной смертью и предсмертными приметами.

Идея состоит в том, что некоторые люди, часто те, кто одарены "третьим глазом" или ясновидением, могут стать свидетелями похоронной процессии, которая на самом деле не происходит в физическом мире.

Эта призрачная процессия предвещает смерть, которая вскоре произойдет в общине и, как говорят, произойдет в том же месте, что и предсказываемые похороны.

Короны смерти

В местности Аппалачи вековые сказки и предрассудки вплетаются в самую ткань повседневной жизни. К числу самых жутких относится легенда о "короне смерти".

Эта предсмертная примета, уходящая корнями в фольклор Аппалачи, представляет собой таинственно сформированный узор, напоминающий корону или венок, обнаруженный в подушке будущего или недавно умершего.

Считается, что когда человек, проживший чистую и праведную жизнь, приближается к смерти, внутри подушки больного образуется таинственная, замысловатая структура перьев.

Если родственники человека обнаруживали смертный венец после смерти близкого человека, это рассматривалось как знак того, что душа усопшего была принята на небо, и его смерть была мирной.

Для многих в этом регионе наличие смертной короны служит как мрачным знаком, так и утешительным символом успешного начала загробного пути усопшего.

Закрытые глаза

Вы когда-нибудь задумывались, почему, когда кто-то умирает в фильмах, одна из первых вещей, которую делают остающиеся в живых - это закрывают веки покойного? В ее основе лежат суеверия, связанные с глазами умерших.

Некоторые легенды утверждают, что установление зрительного контакта с мертвым может навлечь опасность на вас и вашу семью. Другие предполагают, что мертвец с открытыми глазами стремится взять кого-то с собой в потусторонний мир.

Чтобы глаза оставались закрытыми, существует даже традиция класть монеты на глаза, тяготя веки. Считается, что эти монеты пригодятся и в загробном мире, позволяя усопшему заплатить за его переправку через реку Стикс.

Птицы и смерть

Древние люди верили, что птицы обладают признаком благочестия благодаря способности летать в небе как боги. Поэтому неудивительно, что многие предрассудки связаны с поведением птиц, и значительная часть этих историй касается смерти.

Например, существует легенда, что человек, который слышит первую в году кукушку, лежа в постели, обречен на смерть. Если он останется живым, его место в загробном мире займет член семьи.

Также, если птица залетает в дом или появляется в окне, это считается предвестником смерти, особенно когда она черного цвета или в доме тяжелобольной человек.

Наконец, некоторые птицы могут принести гибель, просто кружа вокруг дома. Вороны или совы считаются носителями плохих новостей, и даже Юлий Цезарь, по преданию, слышал уханье совы за день до встречи со своим творцом.

Подобным образом, в некоторых культурах Центральной Америки услышать или увидеть сову, особенно ночью, считается признаком смерти. Существует мнение, что ухань совы сигнализирует о том, что кто-то скоро уйдет из жизни.