Сонник плохих снов. Значение 10 распространенных кошмаров и как избавиться от ночных ужасов

Почему у некоторых людей страшные сны бывают каждую ночь? Потому что кошмары являются частью сложных функций мозга, которые помогают обрабатывать мысли, эмоции и память. Что могут нам рассказать наши кошмары о нас самих?
РБК-Украина (проект Styler) сделало список из 10 самых частых плохих снов и их значения для нашего подсознания.
Если вас преследуют во сне, это означает, что вы пытаетесь избежать чего-либо в реальной жизни, вызывающей страх или тревогу. Это также может быть указанием избегать определенной проблемы.
Сны о падениях могут свидетельствовать о неуверенности и тревоге. Если вы наслаждаетесь падением, это означает, что вы не боитесь перемен.
Сны о том, что вы потерялись или застряли, отражают стресс и тревогу в вашей жизни. Вы, возможно, ищете руководство или перемены, но это вызывает беспокойство.
Сны о проблемах с полетами свидетельствуют о том, что что-то мешает вашему прогрессу. Если вы боитесь летать, это может указывать на трудности с достижением высоких целей.
Если у вас выпадают зубы во сне, это может отражать тревогу по поводу вашего внешнего вида и того, как вас воспринимают другие. Это также может быть связано со страхом отторжения или ощущением бессилия.
Сны о том, что вы обнажены в публичном месте, символизируют неуверенность в себе или страх быть невоспринимаемым. Если вы видите голого человека и это вас беспокоит, это означает, что вы беспокоитесь о разоблачении того человека.
Сны о том, что вы неподготовленны к экзамену, часто связаны со стрессом во время учебы. Это может означать, что вы ставите на себя слишком большое давление.
Сны об опоздании всегда вызывают стресс. Они могут свидетельствовать о том, что вы чувствуете себя отсталым или что проходит время, особенно для важных изменений в жизни.
Если вам тяжело найти туалет во сне, это значит, что вам трудно высказать свои потребности. Это может отражать чувство, что ваши личные потребности не удовлетворяются.
Сны о неконтролируемых транспортных средствах обычно указывают на тревоги по поводу вашего жизненного пути или на то, что кто-то другой принимает важные решения за вас.
Если вы хотите приятных снов, важно подойти ко сну с расслабленным настроением. Вот несколько советов:
Раньше мы писали, что делать, чтобы плохой сон не сбылся.
Читайте также о ночных кошмарах, которые могут стать "предвестником" серьезной болезни.
При написании материала использовались следующие источники: издания и сайты Sleep Matters Club, Everyday Health, Harvard Medical School.