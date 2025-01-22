Почему нельзя убивать пауков? Ученые дали неожиданное объяснение, которое подтвердило приметы

Почему пауков не стоит бояться

Ученые выяснили, что пауки на самом деле живут абсолютно во всех домах, даже в самых чистых. Эти мелкие хищники питаются разнообразными насекомыми, и что самое интересное - они едят тех, кто потенциально может переносить болезни.

Для людей пауки не представляют угрозы. Яд большинства домашних пауков не опасен, а прокусить кожу человеку эти существа просто неспособны.

И хотя существуют мифы, что пауки нападают на спящих людей, это не так. Наоборот, они стараются избегать людей, боятся звуков храпа и даже дыхания. И нет, пауков не привлекают запахи крема, стирального порошка, лосьонов для тела и другая химия.

Пауки имеют очень много интересных характеристик и привычек, но у них нет цели заползти вам в рот, отложить яйца в вашей плоти или еде, и искать питание и тепло в вашей канализации.

Самое страшное, что могло бы произойти с пауками - это если бы они исчезли. Ученые говорят, что это привело бы к экологической катастрофе.

В течение нескольких лет в сети были обсуждения, что человек ежегодно может во сне съесть 8 пауков. Но ученые говорят, что нет никаких проверенных исследований, фотографий, собранных образцов или медицинских записей, которые бы подтверждали этот факт.

Ни одни наблюдения за пауками не показывали, чтобы они ползали по человеку или пытались заползти именно в рот. Пауки нас боятся не меньше чем мы их. И встречи с человеком они избегают.

Если вы встретите паука в доме или квартире и вам такой "сосед" не нравится, то лучшее, что вы можете сделать - осторожного его поймать и отпустить на улицу.

А что говорят приметы?

С пауками связано очень много примет и суеверий, в которые люди верят с давних времен и до сих пор. И хоть эти существа вызывают страх и панику, на самом деле они - символ удачи и благополучия.

Считается, что паук и паутина в доме - это символы удачи. А заросли паутины в подвале и на чердаке - притягивают большое счастье и защищают от ссор.

Паук на одежде предупреждает о доброй вести или подарке. Если паук вдруг падает на стол - это говорит о скором финансовом пополнении.

Если вы найдете паука в кармане - это к неожиданному получению крупной суммы денег.

Паук спускается по стене - ждите добрых известий и гостей. Увидеть паука утром - к хорошим новостям.

А вот убивать пауков приметы также не советуют, потому что это отвлечет удачу и счастье. Если сделать это не случайно, по неосторожности, а со злости - благополучие покинет ваш дом.

Даже маленького паука убивать нельзя, потому что это может принести проблемы в личной жизни и плохие новости.