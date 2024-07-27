Почему нельзя убивать пауков, живущих в квартирах и домах: объяснение ученых

Люди почти всегда негативно реагируют на появление паука в комнате и даже те, кто не страдает арахнофобией, может иметь желание ударить его тапком. Однако ученые говорят, что лучше всего - это не мешать пауку заниматься своими делами.

Почему не стоит убивать живущих в квартирах и домах пауков, объясняет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на объяснения ученых в журнале The Conversation.

По мнению ученых, убивать пауков в доме - это ущерб для домашней экосистемы. Энтомолог Мэтт Бертоне и его коллеги из Университета штата Северная Каролина в США провели масштабное исследование и обнаружили, что пауки живут почти в каждом доме.

Бертоне отмечает, что пауки - важные участники внутренних экосистем жилья человека. Они - универсальные хищники, и питаются практически всем, что им случается: мертвые мухи, комары, другие пауки. И немало жертв пауков - потенциальные переносчики болезней. Есть даже вид пауков-скакунов, привыкшего питаться разными насекомыми в африканских домах.

Кроме того, некоторые пауки попадают в квартиру или дом случайно, они просто гости. А некоторые виды выбирают жить дома, чтобы счастливо и в покое дожить свою жизнь. Они скрытны, не агрессивны и не опасны.

Пауки, обитающие в домах – это не ядовитые монстры из фильма ужасов. Во время исследования Бертоне находил чаще всего обычных домашних пауков, таких как пауки-сенокоски и самых вредных членистоногих из семейства пауков-сетевиков.

Конечно, большинство пауков ядовиты, но их яд недостаточно силен, чтобы нанести вред человеку. "Клыки" пауков также часто слишком слабы, чтобы прокусить кожу.

Несмотря на все мифы, пауки не ползают по человеку, когда он спит. Храп, сопение и даже простое дыхание отпугивает домашних членистоногих.

Если вы страдаете арахнофобией или не можете сосуществовать с пауками в одном помещении, то ученые советуют не убивать членистоногих, а поймать и выпустить на улицу. Паук сам разберется, куда ему идти, и при этом никто не пострадает.