Почему нельзя разрешать собакам высовывать голову из окна машины

С наступлением лета на дорогах можно увидеть много автомобилей, в которых едут не только люди, но и собаки. Большие собаки во время движения могут высовывать голову в открытое окно. Водители позволяют это делать, однако такая перевозка животных опасна.
Почему нельзя перевозить так животных - читайте на Styler ниже.
Ездить в автомобиле с открытым окном небезопасно для собаки. Она может увидеть на улице другую собаку и попытаться выпрыгнуть на скорости.
Тогда водитель и пассажиры тоже пустятся вслед за четырехлапым другом, что очень опасно. Поэтому лучше, чтобы собака была пристегнута поводком.
От встречных и попутных машин летят камешки, которые могут попасть в голову собаке. Подобные небольшие камешки иногда разбивают лобовое стекло или оставляют сколы и вмятины на крыльях и капоте машины.
Иногда водители, чтобы предотвратить побег собаки из салона машины, поднимают наполовину стекло в окне. В отверстие собака может просунуть голову и так ездить еще опаснее.
Все потому, что при резком торможении собака может упасть с заднего дивана и защемить голову между стеклом и рамкой, из-за чего возникает риск травмы шеи и удушения.
Ездить с открытыми окнами небезопасно и по другой причине. На дороге весной скапливается токсичная и канцерогенная пыль.
Кроме того, в пробках возникает большое количество вредных газов, негативно влияющих на здоровье. Поэтому в пробках нужно ездить с плотно закрытыми окнами и с включенным кондиционером летом.
Как можно перевозить домашних животных:
Средства для перевозки должны покрывать две цели:
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