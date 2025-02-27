Почему людям трудно изменить свое питание? Нутрициолог назвала неожиданную причину

Изменение пищевых привычек - это не только вопрос силы воли, но и сложный процесс, связанный с психологией и привычками. Какие факторы обычно мешают перейти на здоровый рацион?

Почему трудно изменить питание

По словам эксперта, обычно люди начинают менять все и сразу. Однако, мозг человека построен так, что "мы не способны на силу воли, когда префронтальная кора постоянно принимает решение и дает усилие двигаться".

Если человек хочет изменить что-то навсегда, то это нужно делать постепенно и незаметно для мозга. Все потому, что все новое требует усилий, а мы проживаем свою жизнь в основном на автомате, то есть благодаря тому, что мы к чему-то привыкли.

"Идти на работу таким-то путем, чистить зубы так-то, есть так-то. И когда мы начинаем вносить какие-то коррективы, мозг такой: "Зачем? Я сейчас потрачу много энергии", - объяснила нутрициолог.

Поэтому нужно брать что-то одно маленькое и начинать его внедрять в свою жизнь. И так маленькими шагами не за месяц, как все хотят, а за год, два, три менять свое пищевое поведение и питание.

С чего начать

Все зависит от того, как человек питается. Например, можно начать добавлять полноценный завтрак, вместо того, чтобы пить кофе с молоком на голодный желудок.

Также можно начать с овощей и в каждый прием пищи начать их добавлять и фокусироваться на этом.

Кроме того, стоит практиковать есть медленно, а не в спешке, как все привыкли это делать.

"И пока не научусь, я не перехожу к следующей привычке. Возможно, я буду учиться ложиться спать раньше, в зависимости от того, что человеку нужно и что-то одно. И когда он уже понимает, что усилия на это не тратятся, он на автомате уже кладет те овощи. Значит привычка в деле, перехожу к следующей. И это очень долгий путь", - пояснила Крупкина.

Часто люди стараются полноценно завтракать, обедать, есть овощи, кашу, ложиться вовремя, делать зарядку и внедрять спорт. А потом срываются и говорят себе: "Ой, нет, что-то мне не подходит этот здоровый образ жизни".

Так случается, потому что слишком много все берут на себя сразу.

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