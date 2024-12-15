Почему люди храпят и когда это может угрожать жизни

Каждый человек может храпеть время от времени и это далеко не безделушка, а важный сигнал организм. В частности, есть определенные факторы, которые могут приводить к храпу.

Почему люди храпят

Около 44% людей храпят на постоянной основе. Храп - явление, которое возникает вследствие вибраций тканей рта, горла и носа человека во сне.

Мышцы, поддерживающие эти ткани, расслабляются, когда человек спит. Воздух на пути к легким вызывает вибрацию. Если человек имеет суженые дыхательные пути естественно или вследствие некоторых факторов, скорость потока воздуха через эти ткани возрастает. Это, соответственно, приводит к усилению вибрации и появлению храпа.

Существуют факторы, которые могут способствовать появлению храпа:

избыточный вес

курение

потребление алкоголя

сон на спине

гормональные проблемы

разрастание (полипы) слизистой носа и/или носовых пазух

увеличение миндалин и/или аденоидов

Напитки, содержащие алкоголь и некоторые лекарства расслабляют ваши мышцы, ограничивая поток воздуха через нос, рот и горло. А это в свою очередь приводит к храпу.

Как избежать храпа

Эффективный способ профилактики храпа - ограничить влияние факторов, которые могут ему способствовать.

Изменения, которые вы вводите в свою жизнь, в частности для профилактики храпа, следует делать постепенно. Например, выбирайте тот вид физической активности, который действительно будет доставлять вам удовольствие, а не станет еще одним источником стресса.

В этот период изменений стиля жизни помогающими могут стать специальные устройства, которые могут помочь избавиться от храпа, по крайней мере на некоторое время. Это могут быть повязки на подбородок, держащие рот закрытым, носовые расширители (nasal dilators) и специальные капы.

Однако перед их использованием важно проконсультироваться с врачом.

Длительный храп повышает риск проблем со здоровьем, в частности:

снижение уровня кислорода в крови

трудности с концентрацией.

усталость (ощущение сильной усталости в течение дня)

инфаркт

гипертония

инсульт

Когда храп может угрожать жизни

В некоторых случаях храп сопровождается апноэ, что может угрожать жизни.

Апноэ - это расстройство сна, во время которого дыхание может прерываться на время. При этом снижается уровень кислорода в крови, человек за ночь может иметь несколько частичных или полноценных пробуждений, страдать сонливостью днем.

Различают обструктивное, центральное и смешанное апноэ сна. Обструктивное апноэ возникает, когда нарушается проходимость дыхательных путей во время сна, но одновременно дыхание сохраняется.

А центральное апноэ развивается, когда человек имеет нарушения в работе дыхательного центра в мозге. Оно характеризуется отсутствием дыхательных движений во время сна. Однако это довольно редкий случай.

Как отличить апноэ от храпа

Отличить апноэ от храпа могут только квалифицированные врачи с помощью специальных тестов. Однако есть определенные симптомы, на которые следует обратить внимание:

громкий прерывистый храп, который может разбудить партнера

чувствуете сонливость в дневное время

просыпаетесь с ощущением, что у вас пересохло во рту

ночная потливость, плохой сон или бессонница, импотенция, раздражительность, снижение памяти и концентрации

чувствуете ночью учащенное сердцебиение

утром у вас болит голова.

Важно знать, что апноэ - это опасное состояние, повышающее риски инсультов на 60%.