В чем польза квашеной капусты и почему ее нельзя есть всем? Диетолог дала ответ

Чем полезна квашеная капуста

"Если у вас нет идей, что добавить из овощей к обеду - вспомните о квашеной капусте и включите еще морковь и лук, например. Будет простой, полезный и вкусный салат. Квашеная капуста является невероятно полезной пищей. Из-за своих положительных качеств квашеную капусту можно считать нашим "суперфудом", - заявляет эксперт.

По словам Фус, этот продукт богат полезными фитохимическими веществами, которые оказывают благоприятное влияние на здоровье, хорошее самочувствие и играют важную роль в борьбе с болезнями.

Чем уникальна квашеная капуста:

Сохраняет все полезные свойства сырой капусты, потому что не проходит термическую обработку.

Все витамины и микроэлементы овоща сохраняются благодаря молочной кислоте, выделяемой бактериями в процессе брожения капусты. Она словно консервирует их.

В 300 г квашеной капусты мы имеем суточную норму витамина С, что важно для поддержания иммунитета.

Всего 1 столовая ложка квашеной капусты дает дневную норму витамина К, который нужен для обычного свертывания крови.

Витамина P в квашеной капусте содержится в несколько раз больше, чем в свежем овоще.

Молочная кислота и клетчатка этого "суперфуда" улучшают микрофлору и помогают восстановить здоровый баланс полезных бактерий в кишечнике, таким образом нормализуют работу желудочно-кишечного тракта. Это также важно для поддержания нормальной работы иммунной системы.

Капусту можно употреблять больным сахарным диабетом (если при закваске не использовался сахар) и беременным, особенно в период токсикоза.

Кому нельзя есть квашеную капусту

"Следует помнить - квашеная капуста не рекомендуется при метеоризме (она увеличивает газообразование). А повышенная кислотность желудка, обострение гастрита, язвенной болезни желудка, панкреатита, болезни почек - противопоказание к введению этого продукта в рацион", - отмечает Фус.

Диетолог советует заправлять салат из квашеной капусты растительным маслом. Однако следует помнить, что суточная норма составляет около 30 г, а также, что в 10 мл масла 90 калорий.