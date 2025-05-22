Почему картофель вырастает уродливым: скрытые причины, которые портят форму клубней

Радость от уборки урожая картофеля может испортить вид самих клубней: они могут быть совсем неаппетитными - с дырками, пятнами, налетом или странными наростами. Почему так происходит и как избежать этого?

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, какие факторы влияют на внешний вид картофеля и чего стоит избегать при его выращивании.

Слишком плотная почва

Картофелю нужно "дышать". В тяжелой, глинистой почве воздух почти не проникает к корневищу, а влага или застаивается, или совсем не доходит до растения. В таких условиях клубни растут с деформациями, иногда с трещинами или наростами.

Если почва регулярно уплотняется - картофель вырастет уродливым. Решение - перед посадкой разрыхлить землю, добавить песок или перегной.

Кислая почва

Легкая кислотность для картофеля не страшна, но слишком кислая почва вызывает развитие болезней и формирование мелких, кривых клубней. В таких условиях также возрастает риск заражения паршой.

Чтобы избежать проблем, стоит проверить pH земли и при необходимости внести известь или золу. Оптимальный уровень кислотности для картофеля - нейтральный или слабощелочной.

Нерегулярный полив

Даже самые неприхотливые сорта нуждаются во влаге в критические периоды роста.

Если летом не поливать посадки хотя бы раз в 2-3 недели, особенно в жару, клубни начнут формироваться неправильно. Они могут оставаться мелкими, иметь нестандартную форму или трещины.

Влага нужна умеренно, но стабильно - иначе картофель страдает, а огородник остается без нормального урожая.

Клубни странной формы трудно чистить (фото: Ourstoneyacres.com)

Вредители: проволочник и нематоды

Иногда с виду уродливый картофель - результат деятельности почвенных вредителей. Проволочники и нематоды оставляют мелкие отверстия, ходы, вызывают загнивание и появление пятен.

Проблему часто замечают уже во время выкопки урожая, когда действовать поздно. Чтобы этого не произошло, важно соблюдать севооборот, обрабатывать почву осенью и не пренебрегать профилактикой.

Слишком свежий навоз

Ошибкой многих является внесение свежего навоза непосредственно перед посадкой. Такая органика вызывает развитие парши, уродливые наросты и болезни. Картофель становится непригодным к хранению и частично гниет еще в земле.

Правильно - вносить компост или перегной. Свежий навоз лучше добавлять осенью, чтобы он успел перепреть до весны.