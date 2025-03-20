Почему iPhone 17 захотят купить даже те, кто его не ждет: раскрыта причина

Два типа пользователей iPhone 17

Этой осенью Apple планирует выпустить четыре модели iPhone:

iPhone 17

iPhone 17 Air

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

Существует вероятность, что Pro Max переименуют в Ultra, но пока предположим, что название останется прежним.

Хотя технически Apple добавляет только одну новую модель, сочетание iPhone 17 Air с обновлениями серии Pro означает, что у пользователей появятся варианты, отвечающие совершенно разным предпочтениям.

Если вам нужен ультратонкий, стильный и футуристичный iPhone, то iPhone 17 Air - ваш идеальный выбор.

Стоит отметить, что он не будет флагманом: у него всего одна основная камера, менее мощный аккумулятор и немного уступающий по характеристикам процессор.

Но если вы мечтали о легком, изящном и инновационном iPhone, модель 17 Air станет идеальным решением.

По информации аналитика Мин-Чи Куо, его толщина составит около 5,5 мм в тончайшей части (фото: 9to5Mac)

С другой стороны, есть пользователи, которые хотят максимально мощный и производительный iPhone. Для них подойдут iPhone 17 Pro и 17 Pro Max.

Эти устройства получат самый производительный чип, продвинутую систему камер, увеличенный объем оперативной памяти и более мощный аккумулятор.

Особенно интересен iPhone 17 Pro Max, который Apple планирует сделать толще ради увеличенной батареи.

Серия Pro станет надежной рабочей лошадкой. Если вам нужен iPhone, который справится с любыми задачами и обеспечит максимальную автономность, 17 Pro Max - ваш вариант.

Ходят слухи, что iPhone 17 Pro сохранит "треугольный" дизайн камеры (фото: 9to5Mac)

Итоги по линейке iPhone 17

В целом Apple хочет предложить смартфон на любой вкус: ультратонкий iPhone 17 Air, ультрамощный и толстый iPhone 17 Pro Max, а также более сбалансированные iPhone 17 и 17 Pro.

Каждый год Apple решает, делать ли iPhone тоньше или толще, легче или тяжелее, мощнее или энергоэффективнее. В 2025 году компания наконец сможет удовлетворить пожелания пользователей по обоим направлениям.

Прошли те времена, когда Apple выпускала один iPhone для всех. С линейкой iPhone 17, особенно с появлением Air и Pro Max, Apple готова предложить модель, подходящую каждому.

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