Мужчины с высшим интеллектом гораздо счастливее в отношениях и сексе: ученые назвали интересную причину

Ученые уверены, что умные мужчины гораздо счастливее в романтических отношениях и сексе, чем те, у кого интеллект ниже. И это связано с одной интересной деталью, касающейся мужской эрекции.

Что удалось выяснить ученым и почему в отношениях счастливее интеллектуально умные мужчины, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Science.

Новое исследование Оклендского университета показало, что мужчины с более низким интеллектом имеют худшие романтические отношения и чаще страдают эректильной дисфункцией.

А интеллектуально умные мужчины становятся лучшими романтическими партнерами и имеют гораздо лучшие отношения и менее обидчивы к своим партнерам.

Доктор Гэвин Вэнс и его коллеги исследовали, как общий интеллект влияет на результаты отношений. Они изучали образы, направленные на партнера, желание власти в интимных отношениях и эректильную дисфункцию.

Среди вопросов, которые исследователи задавали добровольцам, были: "как часто вы могли получить эрекцию во время сексуальной активности?". Это было необходимо, чтобы определить, как часто мужчины страдают от состояния, когда эта функция работает с нарушением.

Выводы исследования показали, что чем ниже интеллект у мужчины, тем выше вероятность эректильной дисфункции. А вот мужчины, которые значительно реже страдали эректильной дисфункцией, имели значительно более высокий уровень интеллекта, что давало им более благоприятный социально-экономический статус, достижения на работе и в учебе.

Также результаты показали, что чем умнее человек, тем лучше его эмоциональное восприятие, понимание и навыки управления.

Исследователи обнаружили, что мужчины, получившие более высокие результаты в тесте интеллекта, реже когда-либо оскорбляли своего партнера, и имели более низкий уровень контролирующего поведения. Они готовы больше вкладываться в отношения и искать общий язык с партнером.

Мужчины с более низкими показателями общего интеллекта оказались более склонны к обидам на своих партнеров, сексуальному принуждению и контролирующему поведению. И что самое тревожное, по мнению ученых, у мужчин с более низким интеллектом чаще встречаются психопатические черты.