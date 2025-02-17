Мужчины должны знать об "адской" болезни, симптом которой - 4-часовая эрекция. Кто в зоне риска

Способность поддерживать эрекцию в течение длительного времени кажется привлекательной, но когда она длится более четырех часов, это может свидетельствовать об опасном состоянии, известном как приапизм. Это не только болезненно, но и может привести к серьезным осложнениям, вплоть до ампутации.

Что такое приапизм, чем это состояние опасно, почему появляется и какие имеет симптомы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что такое приапизм и как его распознать?

По словам доктора Джеффа Фостера, члена комитета Британского общества сексуальной медицины, приапизм - это длительная, частичная или полная эрекция, которая длится более четырех часов и необязательно связана с сексуальным возбуждением.

"Эрекция не должна длиться более четырех часов. Если это произошло, следует немедленно обратиться за медицинской помощью", - объясняет врач.

Приапизм разделяют на два типа:

Ишемический приапизм - наиболее опасный.

"Он возникает, когда кровь не может покинуть пенис, что вызывает сильную боль. Часто при этом стержень полового члена остается твердым, а его кончик - мягким", - говорит специалист.

Не ишемический приапизм - случается реже и связан с нарушением кровотока из-за повреждения артерий, например, после травмы пениса.

Если эрекция длится слишком долго, обращаться к врачу нужно немедленно.

"Если не лечить, это может вызвать некроз полового члена, а в тяжелых случаях даже его ампутацию", - предупреждает врач.

Что вызывает приапизм?

Это состояние может возникать в любом возрасте, хотя чаще всего оно проявляется у взрослых мужчин. Некоторые факторы повышают риск:

Заболевания крови

"Серповидноклеточная анемия и лейкемия могут нарушать отток крови из пениса, что увеличивает риск приапизма. Примерно 30-40% мужчин с серповидноклеточной анемией сталкиваются с этим состоянием", - отмечает доктор Фостер.

Медикаменты

Некоторые препараты для лечения эректильной дисфункции, антидепрессанты, лекарства против тревожности, СДВГ и альфа-блокаторы могут вызывать приапизм.

Наркотики и алкоголь

Употребление марихуаны и кокаина также может стать причиной этой проблемы.

Редкие причины

Среди необычных факторов врач называет укусы пауков и скорпионов, токсические инфекции и повреждения основания пениса.

Как лечить и предотвратить приапизм

"Приапизм излечим при условии правильного лечения. Если его не лечить, то приапизм может привести к кислородному голоданию в пораженных клетках, вызывая коагуляцию, свертывание и смерть пораженного участка полового члена (некроз). Вероятность некроза возрастает с каждым часом, когда его не лечат. Повреждения могут быть необратимыми и привести к ампутации", - отмечает эксперт.

Врачи могут использовать аспирацию для удаления заблокированной крови или применить медикаменты, останавливающие свертывание. В тяжелых случаях может потребоваться хирургическое вмешательство.

Чтобы предотвратить это состояние, врач рекомендует:

Вести здоровый образ жизни, отказаться от наркотиков и ограничить употребление алкоголя.

Контролировать хронические заболевания крови и придерживаться рекомендаций врача.

Не медлить с визитом к врачу в случае появления подозрительных симптомов.

Также стоит знать, что приапизм не единственная серьезная проблема.

"Если ваш пенис приобрел форму баклажана из-за кровяного отека или изменил цвет на багровый, немедленно обращайтесь к врачу или вызывайте скорую помощь", - предостерегает доктор Фостер.