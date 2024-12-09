Мужа Бейонсе Jay-Z и скандального Diddy обвинили в изнасиловании подростка: что известно

Jay Z и Diddy изнасиловали подростка

Согласно судебным документам, музыкальный магнат и предприниматель, чье имя Шон Картер, обвиняется в сексуальном насилии после того, как анонимное заявление подали в октябре. Сначала обвиняемым значился только Комбс.

Женщина, называющая себя Джейн Доу, утверждает, что Jay Z и Комбс изнасиловали ей на домашней вечеринке в Нью-Йорке 7 сентября 2000 года, когда ей было 13 лет. Она заявляет, что ей сначала предложили выпить, после чего она чувствовала себя "умопомрачительной" и пошла в комнату, чтобы прилечь. После двое рэперов вошли туда, Jay Z снял с нее одежду и совершил сексуальное насилие. В это время Комбс и неназванная знаменитость наблюдали за этим. После Комбс якобы тоже изнасиловал подростка, а Jay Z и другая звезда продолжали находиться в комнате.

Jay Z и Бейонсе (фото: facebook.com/JayZ)

Реакция Jay Z

Избранник Бейонсе тем временем отверг "отвратительные" обвинения и раскритиковал техасского адвоката Тони Базби.

"Мой адвокат получил попытку шантажа, так называемое письмо-требование от адвоката по имени Тони Базби. То, что он думал, что природа этих обвинений и что общественный контроль заставит меня захотеть договариваться", - говорится в заявлении 55-летнего обладателя "Грэмми".

"Нет, это будет иметь противоположный эффект. Это заставит меня разоблачить вас в мошенничестве, которым вы занимаетесь очень публично. Поэтому я не дам вам ни одного пенни. Эти обвинения настолько противны по своей природе, что я прошу вас подать уголовную жалобу, а не гражданскую. Тот, кто совершит такое преступление против несовершеннолетнего, должен быть заключенным, не так ли? И непредсказуемые действия заслуживали бы настоящего правосудия, если бы это было правдой", - также заявил рэпер.

Адвоката он назвал "жалким человеком" и подчеркнул, что у него самого "разбитое сердце" на фоне того, что такую эту ситуацию придется объяснять жене и их детям.

"Моей жене и мне придется посадить наших детей и ответить на вопросы о природе этих претензий. А также объяснить жестокость и алчность людей", - написал Jay Z.

"Я оплакиваю еще одну потерю невиновности. Дети не должны терпеть такое в своем юном возрасте. Несправедливо пытаться понять степень злого умысла, направленного на уничтожение семей и человеческого духа", - также подчеркнул он.

Jay Z и Бейонсе (фото: facebook.com/JayZ)

Тем временем команда юристов Шона Комбса тоже ответила на обновленное заявление.

"Комбс полностью уверен в фактах и честности судебного процесса. В суде правда победит. Мистер Комбс никогда не совершил сексуального насилия или торговли людьми - мужчиной или женщиной, взрослым или несовершеннолетним", - подчеркнули представители знаменитости.

Diddy, как известно, находится в центре заключения в Бруклине, штат Нью-Йорк, и ожидает решения суда, который состоится в мае следующего года.

Его арестовали в сентябре по обвинениям в торговле людьми и рэкете. Он отверг все обвинения, однако артисту уже в третий раз отказали в освобождении под залог. Это произошло в последний раз в ноябре, после того как прокуроры отметили, что селебрити представляет слишком большую угрозу для жертв в случае освобождения его из тюрьмы.

P. Diddy (фото: Getty Images)