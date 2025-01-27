Мужа Анны Жук, которая погибла в ужасном ДТП, могут посадить в тюрьму

Владимира Билевцова, мужа блогерши Анны Жук, которая 24 января 2025 года погибла в ДТП в Полтавской области, могут посадить в тюрьму на срок до восьми лет.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий "Суспільному" пресс-секретаря полиции Полтавщины Юрия Сулаева.

В полиции отметили, что мужчине, который был за рулем внедорожника, сообщили о подозрении.

"Мужчине, находившемуся за рулем легковушки, сообщили о подозрении по части 2 статьи 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения". Санкция - лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет. В настоящее время следственные действия продолжаются", - сказано в сообщении.

Что известно о ДТП, в котором погибла Анна Жук

Известная блогерша Аня Жук ехала из Харькова в Киев вместе со своим супругом Владимиром Билевцовым и сыном. Около 8:40 недалеко от села Засулье (Полтавская область) мужчина пошел на большой скорости на обгон с правой стороны дороги, где за пределами проезжей части стоял грузовик.

Вследствие ДТП Анна Жук погибла на месте, ее супруга, сына и водителя фуры госпитализировали.

Как оказалось, они спешили в столицу на день рождения дочери другой блогерши Стаси Макеевой. По словам Макеевой, которая являлась близкой подругой Жук, празднование было отменено после трагической новости.

Вчера, 26 января, в Харькове простились с 39-летней Анной Жук. У нее осталось трое детей, самому младшему из которых скоро исполнится два года.

Муж блогерши Владимиром Билевцов уже вышел на связь после трагедии.