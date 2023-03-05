Мужчина устроил самосожжение на глазах у жены: в полиции рассказали о ЧП под Киевом

Жуткий случай произошел в воскресенье, 5 марта, в поселке Красиловка.

По данным правоохранителей, местный житель облился бензином, после чего зажег спичку и поднес к себе. Свидетельницей таких действий стала жена мужчины.

На место происшествия прибыли полицейские, пожарные и медики "скорой помощи". Пострадавшего после попытки совершения суицида на карете неотложки в сопровождении "копов" доставили в больницу с сильными ожогами.

Мужчину после попытки суицида с сильными ожогами доставили в больницу (фото: t.me/andrii_nebytov)

Небитов добавил, что в настоящее время полиция Киевской области выясняет все детали и обстоятельства кошмарного инцидента.

"Призываю граждан быть внимательными к своим родным. В случае критических ситуаций, угрозы жизни или здоровью сразу сообщайте полиции", - добавляет офицер.

Пострадавший был госпитализирован после попытки самоубийства (фото: t.me/andrii_nebytov)

Также он опубликовал видео госпитализации 60-летнего пострадавшего после самоподжога.

Видео: под Киевом госпитализировали мужчину, который вылил на себя горючее и зажег спичку