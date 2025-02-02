Муж-военный Валентины Хамайко со слезами признался, о чем больше всего жалеет после гибели сына на фронте

Офицер ВСУ Андрей Онистрат, который уже много лет живет с ведущей "плюсов" Валентиной Хамайко, высказался о гибели своего 21-летнего сына на фронте. Экс-командир роты ударных БПЛА "Шершни Довбуша" 68-й отдельной Егерской бригады признался, о чем сейчас больше всего жалеет и что именно он бы изменил в прошлом, если бы мог.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Онистрат рассказал в интервью, которое уже вышло на YouTube-канале ТСН.

О чем жалеет военный

Так, когда у Онистрата спросили, о чем он жалеет за эти годы полномасштабной войны РФ против Украины, офицер задумался. На мгновение он замолчал, а потом на его глазах начали появляться слезы. Он вспомнил о своем сыне от первого брака - 21-летнем Остапе, который погиб на фронте в 2023 году.

По словам военного, если бы он мог что-то изменить в прошлом, то отпустил бы сына в ССО, когда тот хотел туда пойти.

Андрей Онистрат (скриншот)

"Я не хотел его отпускать от себя. Сейчас бы отпустил, если бы жить заново", - признался Онистрат.

Тогда защитник и его сын служили бок о бок под Угледаром. И, как отметил офицер, он мог повлиять на то, чтобы его ребенка переводили или не переводили в другие подразделения.

"Он мне говорил, что написал во все подразделения, куда он хотел. И "Кракен" откликнулся, его приглашали уже "на смотрины". И я эту историю заблокировал через строевую, потому что я был руководителем подразделения, то есть мы потеряли этот документ", - пояснил Онистрат.



Андрей Онистрат и его сын (фото: instagram.com/onistrataa)

"Параллельно я разговаривал с его мамой и она мне говорила: "Ты же смотри мне, сохрани сына". Я с ней в этот момент проговаривал, что я не хочу его отпускать. У меня была тогда такая власть, я мог эту историю остановить", - добавил он.

По словам военного, он тяжело переживает потерю сына. Не существует "магической таблетки", которая бы помогла мгновенно отпустить и осознать потерю, отметил муж Хамайко.

Сейчас он ходит на могилу сына, но не очень часто, примерно раз в месяц. На кладбище, признался Онистрат, его "накрывает", это состояние ему трудно проживать.

Гибель сына Онистрата - что известно

21-летний Остап был оператором отделения ударных БПЛА. Юноша решил встать на защиту Украины в первые дни полномасштабной войны. Он пошел в военкомат добровольцем, после чего принял присягу ВСУ и попал в разведбат.

Парень воевал вместе с отцом в составе 68-й отдельной Егерской бригады. В июне 2023 года Остап погиб. Это произошло под Угледаром, вблизи Павловки.