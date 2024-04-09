Мужчина в военной форме избил продавщицу цветов в Житомире: детали скандала

В социальных сетях - очередной скандал с участием человека в военной форме. Речь идет о том, что на житомирском рынке "Хмельники" мужчина купил цветы, однако впоследствии вернулся недовольным и избил продавщицу розами по лицу.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно об этой истории, реакции на нее украинцев и подробностях относительно действующих лиц.
При подготовке материала были использованы следующие источники: страницы Oleksandr Shvetsov и Житомирского военного института имени С.П. Королева в Facebook.
О скандальной ситуации, произошедшей на рынке "Хмельники" в Житомире, рассказал ветеран российско-украинской войны и волонтер Александр Швецов на своей странице в Facebook.
"Житомир, огласка!!! Помогите идентифицировать, кто это в военной форме?" - говорится в сообщении с опубликованным видео.
Уточняется, что "избиение женщины произошло в Житомире на рынке "Хмельники", где она и работает".
"Если окажется, что это военный, думаю, им должна заняться военная прокуратура по всей строгости военного времени", - подытожил мужчина.
Публикация Александра Швецова (скриншот: facebook.com/oleksandr.shvetsov)
Впоследствии опубликованное неравнодушным мужчиной видео с, вероятно, камеры наблюдения, "позаимствовали" и опубликовали в других социальных сетях.
Местные пишут ,подполковник Ратошнюк....какая сволочь.... pic.twitter.com/vglOyLZSLZ — Людмила Гук (@GukLudmila) April 8, 2024
На нем видно, как мужчина в пикселе - военной форме - пришел покупать цветы. Женщина-продавец внимательно подобрала ему пять белых роз.
"Видно, что женщина старается и выбирает лучшие", - уточняется на видео.
Мужчина осмотрел цветы, подтвердил покупку и рассчитался.
Мужчина осматривает цветы (скриншот: facebook.com/oleksandr.shvetsov)
Следующий кадр - тот же мужчина приходит к цветочному киоску снова. Он сменил одежду и выглядит крайне недовольным.
Мужчина пришел снова (скриншот: facebook.com/oleksandr.shvetsov)
"На следующий день возвращается... Бьет женщину с размаху по лицу... Требует деньги... Женщина запугана от избиений и угроз... Ее некому защитить... Отдает деньги", - уточняется на видео.
От удара по продавщице цветы распадаются (скриншот: facebook.com/oleksandr.shvetsov)
Кроме того, видно, что мужчина что-то активно рассказывает женщине и демонстрирует остатки разрушенного букета. Она же пытается объяснить что-то в ответ.
Остатки букета (скриншот: facebook.com/oleksandr.shvetsov)
Пользователей социальных сетей такая ситуация и поведение мужчины откровенно возмутили.
В большинстве комментариев люди осуждают реакцию и поступок "героя":
На фоне скандала пользователи соцсетей и горожане внимательно присмотрелись к опубликованному видео и заметили, что мужчина-нападающий был в военной форме с нашивками Житомирского военного института имени С.П. Королева.
Согласно информации некоторых из них, на кадрах "засветился" подполковник Ратошнюк.
Позже на странице военного института в Facebook было опубликовано сообщение с комментарием о скандальной ситуации.
В нем отмечается, что на днях между военнослужащим института Виктором Ратошнюком и продавщицей цветов "произошел конфликт, который получил резонанс".
У военного "сдали нервы" (скриншот: facebook.com/zvir.zt.ua)
Уточняется, что после общения обе стороны конфликта простили друг друга.
"Герой" скандала рассказал, в частности, что воевал сам и потерял сына на войне.
"Увидел цветы, которые покупал больной жене, а они простояли только сутки, не сдержался. Конечно, это не оправдывает меня. Ударив тем букетом женщину, я поступил недостойно. Именно поэтому прошу прощения у всех, кто видел минуту моей слабости, и у женщины, которая пострадала от моих действий. Простите, пожалуйста", - подчеркнул военнослужащий.
Мужчина пришел просить прощения и объяснить ситуацию (скриншот: facebook.com/zvir.zt.ua)
Напомним, ранее мы рассказывали, что в сети разразился скандал с начальником ТЦК в Ровенской области.
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