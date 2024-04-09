Мужчина в военной форме избил продавщицу цветов в Житомире: детали скандала

Что произошло на рынке в Житомире

О скандальной ситуации, произошедшей на рынке "Хмельники" в Житомире, рассказал ветеран российско-украинской войны и волонтер Александр Швецов на своей странице в Facebook.

"Житомир, огласка!!! Помогите идентифицировать, кто это в военной форме?" - говорится в сообщении с опубликованным видео.

Уточняется, что "избиение женщины произошло в Житомире на рынке "Хмельники", где она и работает".

"Если окажется, что это военный, думаю, им должна заняться военная прокуратура по всей строгости военного времени", - подытожил мужчина.

Публикация Александра Швецова (скриншот: facebook.com/oleksandr.shvetsov)

Впоследствии опубликованное неравнодушным мужчиной видео с, вероятно, камеры наблюдения, "позаимствовали" и опубликовали в других социальных сетях.

На нем видно, как мужчина в пикселе - военной форме - пришел покупать цветы. Женщина-продавец внимательно подобрала ему пять белых роз.

"Видно, что женщина старается и выбирает лучшие", - уточняется на видео.

Мужчина осмотрел цветы, подтвердил покупку и рассчитался.

Мужчина осматривает цветы (скриншот: facebook.com/oleksandr.shvetsov)

Следующий кадр - тот же мужчина приходит к цветочному киоску снова. Он сменил одежду и выглядит крайне недовольным.

Мужчина пришел снова (скриншот: facebook.com/oleksandr.shvetsov)

"На следующий день возвращается... Бьет женщину с размаху по лицу... Требует деньги... Женщина запугана от избиений и угроз... Ее некому защитить... Отдает деньги", - уточняется на видео.

От удара по продавщице цветы распадаются (скриншот: facebook.com/oleksandr.shvetsov)

Кроме того, видно, что мужчина что-то активно рассказывает женщине и демонстрирует остатки разрушенного букета. Она же пытается объяснить что-то в ответ.

Остатки букета (скриншот: facebook.com/oleksandr.shvetsov)

Реакция социальных сетей

Пользователей социальных сетей такая ситуация и поведение мужчины откровенно возмутили.

В большинстве комментариев люди осуждают реакцию и поступок "героя":

"Обратите внимание, вернулся в другом одет! Может, он те цветы день в машине возил, так они и завяли... Таким образом нельзя выяснять ситуацию, да еще и люди в форме"

"Что происходит с людьми? Почему ролик в сети, а не в полиции?"

"Снимите с него форму - пусть не обесценивает военный мундир"

"У этого военного шеврон военного института. В любом случае его действия не достойны не только мужчины, а в первую очередь военного. Так делает только быдло, тем более, что женщина явно пенсионного возраста"

"Никто никому не подсовывает. Женщина собирает букет при мужчине, значит он его видит. А его поступок должен быть наказан, на это он прав не имеет"

"Это просто противно! Мужчина в военной форме, да просто мужчина! Какое он имеет моральное право по лицу бить женщину? А если бы его дочь или жену так ударили бы! Или его кулаком, желательно, по головешке!"

Как нашелся "герой" скандала и что рассказал

На фоне скандала пользователи соцсетей и горожане внимательно присмотрелись к опубликованному видео и заметили, что мужчина-нападающий был в военной форме с нашивками Житомирского военного института имени С.П. Королева.

Согласно информации некоторых из них, на кадрах "засветился" подполковник Ратошнюк.

Позже на странице военного института в Facebook было опубликовано сообщение с комментарием о скандальной ситуации.

В нем отмечается, что на днях между военнослужащим института Виктором Ратошнюком и продавщицей цветов "произошел конфликт, который получил резонанс".

У военного "сдали нервы" (скриншот: facebook.com/zvir.zt.ua)

Уточняется, что после общения обе стороны конфликта простили друг друга.

"Герой" скандала рассказал, в частности, что воевал сам и потерял сына на войне.

"Увидел цветы, которые покупал больной жене, а они простояли только сутки, не сдержался. Конечно, это не оправдывает меня. Ударив тем букетом женщину, я поступил недостойно. Именно поэтому прошу прощения у всех, кто видел минуту моей слабости, и у женщины, которая пострадала от моих действий. Простите, пожалуйста", - подчеркнул военнослужащий.

Мужчина пришел просить прощения и объяснить ситуацию (скриншот: facebook.com/zvir.zt.ua)