Мужчина похудел на 40 килограммов и забыл о болезнях благодаря необычной диете: что он ест

Почему мужчина решил худеть

Весной 2022 года блоггер понял, что ему следует срочно что-либо менять. Мужчина страдал от проблем с давлением и сердцем, имел избыточный вес и чувствовал невыносимую боль в ногах и спине.

Ради того, чтобы увидеть, как растут его трое детей, мужчина решил худеть. Сначала он сидел на кето-диете, но результат ему не понравился. И тогда блогер узнал о мясоядной диете.

Мужчина до похудения (фото: facebook.com/profile.php?id=100092997622946)

Что ест мужчина

По словам блогера, он отказался от всего, кроме мяса и яиц. При этом он не считает калории. Мужчина утверждает, что такой рацион ему нравится.

Мужчина похудел на 40 килограммов (фото: facebook.com/profile.php?id=100092997622946)

Как мясоедная диета повлияла на вес и состояние мужчины

Блогер уверяет, что подобная диета ему подошла. Он якобы сбросил почти 40 килограммов и забыл о проблемах со здоровьем, которые у него были раньше. По словам мужчины, у него улучшилось давление, благодаря чему врач максимально снизил дозировку препаратов, которые он употреблял раньше.

Он также уверяет, что необычная диета оказала положительное влияние на уровни триглицеридов

Мужчина после диеты (фото: facebook.com/profile.php?id=100092997622946)

Следует учесть, что личный опыт мужчины не является прямым примером для подражания. Каждая из диет имеет свои особенности и "подводные камни". Если у вас есть конкретные проблемы со здоровьем, следует консультироваться исключительно с врачом или лицензированным диетологом, которые смогут предоставить индивидуальные советы и рекомендации по вашему питанию и стилю жизни.