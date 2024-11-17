"Все, как ты хотела": муж Русланы Писанки показал могилу любимой (фото)

Муж покойной Писанки трогательно высказался о жене

В день рождения ведущей ее избранник отправился на Берковецкое кладбище. Там покоится прах Писанки после перезахоронения.

На могилу любимой Исаков принес цветок - пуансетию. Вероятно, это растение нравилось Писанке, ведь на это намекнул ее муж. Он нежно поздравил ее с днем рождения и отметил, что ее не забыл.

"С Днем рождения моя самая родная. Все, как ты любишь. Помню и ценю каждый миг с тобой", - написал Исаков.

Могила Русланы Писанки (фото: facebook.com/ Игорь Исаков)

Реакция сети

Пост мужа Писанки растрогал сеть. Комментаторы пишут:

"Сумуємо, памʼятаємо, любимо. Руся - з нами в наших яскравих спогадах"

"Світла пам’ять, наша Зіронька!"

"Руся незабутня!.. Сумуємо і любимо, обіймаю"

"Руся, ти назавжди в наших серцях!"

"Мої щирі співчуття. Русі Царство небесне. Вічна пам'ять".

Писанка и ее муж (фото: instagram.com/pisankaruslana)

Почему перезахоронили Писанку

Напомним, ведущей не стало 19 июля 2022 года. Писанка умерла в Германии, она лечилась от онкологии, но болезнь оказалась сильнее.

Затем муж звезды привез прах любимой в Украину. Сначала он находился в крипте Свято-Преображенского собора. Но потом Исаков перезахоронил прах Писанки. Друг и коллега ведущей Егор Гордеев рассказывал, почему так произошло.

"Руся теперь дома. Вместе с отцом, мамой, братом и родственниками. Мы перезахоронили Русю. Она в крипте, как на сцене. Пора сойти и спокойно идти дальше. Время сойти со сцены иногда приходит, когда тебя уже нет. Иногда не приходит никогда, но так легче", - объяснял он.