"Все, как ты хотела": муж Русланы Писанки показал могилу любимой (фото)

Игорь Исаков, муж ведущей Русланы Писанки, которая умерла два года назад, показал, как провел день ее рождения. 17 ноября артистке могло бы исполниться 59 лет, но ей навсегда 56.

Как сейчас выглядит могила Писанки и что Исаков сказал о своей любимой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его Facebook .

Муж покойной Писанки трогательно высказался о жене

В день рождения ведущей ее избранник отправился на Берковецкое кладбище. Там покоится прах Писанки после перезахоронения.

На могилу любимой Исаков принес цветок - пуансетию. Вероятно, это растение нравилось Писанке, ведь на это намекнул ее муж. Он нежно поздравил ее с днем рождения и отметил, что ее не забыл.

"С Днем рождения моя самая родная. Все, как ты любишь. Помню и ценю каждый миг с тобой", - написал Исаков.

Могила Русланы Писанки (фото: facebook.com/ Игорь Исаков)

Реакция сети

Пост мужа Писанки растрогал сеть. Комментаторы пишут:

"Сумуємо, памʼятаємо, любимо. Руся - з нами в наших яскравих спогадах"

"Світла пам’ять, наша Зіронька!"

"Руся незабутня!.. Сумуємо і любимо, обіймаю"

"Руся, ти назавжди в наших серцях!"

"Мої щирі співчуття. Русі Царство небесне. Вічна пам'ять".

Писанка и ее муж (фото: instagram.com/pisankaruslana)

Почему перезахоронили Писанку

Напомним, ведущей не стало 19 июля 2022 года. Писанка умерла в Германии, она лечилась от онкологии, но болезнь оказалась сильнее.

Затем муж звезды привез прах любимой в Украину. Сначала он находился в крипте Свято-Преображенского собора. Но потом Исаков перезахоронил прах Писанки. Друг и коллега ведущей Егор Гордеев рассказывал, почему так произошло.

"Руся теперь дома. Вместе с отцом, мамой, братом и родственниками. Мы перезахоронили Русю. Она в крипте, как на сцене. Пора сойти и спокойно идти дальше. Время сойти со сцены иногда приходит, когда тебя уже нет. Иногда не приходит никогда, но так легче", - объяснял он.